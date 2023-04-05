‘Milli davada bile anlaşamadılar’

Saadet Partisi; CHP ile olan seçim işbirliği noktasında tabanını güçlendirebilmek için, 1974'te Milli Selamet Partisi (MSP) ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kurduğu koalisyon hükümetini örnek gösterse de gerçekler başka bir tablo çiziyor. CHP ve MSP arasında kısa bir süreliğine kurulan koalisyonun, Türkiye'nin halen en önemli milli meselesi olan Kıbrıs davası konusunda fikir ayrılıkları yaşadıkları unutulmuyor.Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Doç. Dr. Fuat Aksu tarafından kalem alınan "Türk Dış Politikası Krizlerinde Hükümetler, Cumhurbaşkanları ve Başbakanlar" adlı makalede; iki partinin Kıbrıs davasındaki fikir ayrılıkları detaylarıyla anlatılıyor. Makalede şu ifadeler yer alıyor: "1974 Kıbrıs krizinde CHP ile MSP'nin kurduğu koalisyon hükümetinde Kıbrıs'a yapılacak askeri harekâtın niteliği ve sınırları konusunda ciddi görüş ayrılıklarının olduğu anlaşılmaktadır. Bu görüş ayrılıkları ateşkes ve Cenevre görüşmeleri sırasında da sürmüş, harekâtın ikinci evresinden sonra ateşkes kabul edildiğinde de hükümetin bozulmasında rol oynamıştır."