CHP binasına saldırı tiyatrosunda ’PKK şarkısı’ detayı!

ADLİ KONTROL TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER

Görüntülerin incelenmesiyle olayın anlatıldığı şekilde gerçekleştiği tespit edildi. Olay sırasında araç içerisinde bulunmayan fakat gözaltında olan Anıl Ö. serbest bırakıldı. Araç içerisinde bulunan Ferhat E.E. , Akif P. ile Berkan Ö. isimli şahıslar adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Havaya ateş etme eylemini gerçekleştirdiği kamera kaydıyla sabit olan fakat yakalanamayan E D. hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama talebinde bulunuldu.

CHP İl Başkanlığına ateş açıldı iddiası asılsız çıktı | Video

ATEŞ AÇARKEN PKK'YI ÖVEN ŞARKIYI DİNLİYORLARMIŞ

CHP tarafından algı operasyonu yapılmaya çalışılan olayla ilgili dikkat çeken bir gerçek daha ortaya çıktı. Arka fondaki şarkının bölücü terör örgütünü güzelleyen, örgüt üyelerinin terör eylemlerine hazırlanmasında motive aracı olarak görülen ve PKK propagandası yapan "Awaze Çiya" isimli bir gruba ait olduğu belirlendi.