Mavi vatana Anadolu imzası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu'nun İstanbul'daki teslim törenine katıldı. Erdoğan, Cumhur İttifakı ortaklarıyla beraber katıldığı tarihi törende özetle şunları söyledi:Hizmete aldığımız TCG Anadolu en büyük ve en ağır helikopterler ile insansız hava araçlarının iniş kalkış yapabileceği kendi alanında dünyanın ilk savaş gemisidir. Bir başka ifadeyle TCG Anadolu, dünyanın ilk SİHA gemisidir. Bu gemimize Bayraktar TB3, SİHA, Kızılelma, insansız savaş uçağı ve Hürjet hafif taarruz uçağımız iniş kalkış yapabilecek. Ayrıca taşıdığı tanklar ve zırhlı hücum araçları sayesinde bu gemimiz gerektiğinde dünyanın her köşesinde askeri ve insani operasyon yürütebilmemize imkân sağlayacak özelliklere sahip. Bu gemiyi Türkiye Yüzyılı'nda lider ve dünyada söz sahibi ülke konumumuzu perçinleyecek bir sembol olarak görüyoruz. Türkiye'nin kendi gemisini tasarlayan, geliştiren, inşa ve idame eden 10 ülkeden biri olması, kuru bir slogan değil gurur duyulacak bir başarıdır.TCG Anadolu sayesinde dünyada ilklerden olan oyun değiştiren teknolojilere, sistemlere ve çözümlere öncülük eden bir ülke haline geleceğiz.TCG Anadolu'yla tabur büyüklüğünde bir kuvveti ana üs desteği ihtiyacı olmaksızın kriz bölgelerine kolayca intikal ettirebileceğiz. Milli uçak gemimizi üretme yolunda büyük bir adım atmış bulunuyoruz.Türksavunma sanayii, vakıf ve özel şirketleri, KOBİ'leri, araştırma kuruluşları, teknoloji merkezleriyle son 20 yılda adeta devrim gerçekleştirdi. Tabii savunma sanayiimizin güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı haline gelmesi öyle kolay da olmadı. İktidara geldiğimizde sahada ve masada güçlü diplomasinin ancak güçlü bir savunma sanayiiyle mümkün olduğunu gördük ve hedefimizi tam bağımsız savunma sanayii olarak belirledik.Güvertelerinde 13 Tank, 27 Zırhlı Amfibi Hücum Aracı, 6 Zırhlı Personel Taşıyıcı, 33 Muhtelif Araç ve 15 Römork olmak toplam 94 araç taşıyabilen TCG Anadolu 1223 personel taşıma kapasitesine sahip. Tam teşekküllü hastanesi ve 2 ameliyathanesi bulunan bu gemiden ölçeği bakımından dünyada sadece 12 ülkede var. Yerlilik oranı yüzde 70 olan gemiyi benzerlerinden ayıran özellik ise dünyanın ilk SİHA gemisi olması. TB3 SİHA'lar TCG Anadolu'nun ana robotik harp kapasitesini oluşturacak. Bir süre sonra TB3'e, TCG Anadolu'ya uygun varyantıyla Kızılelma da katılacak. Güvertede 10 helikopter vaye 11 SIHA, hangard a 19 helikopter veya 30 SİHA bulunuyor.TCG Anadolu'yu buradan Sirkeci'ye çekeceğiz ve Sirkeci'de TCG Anadolu gemimizi halkımıza açacağız. İstiyoruz ki halkımız gelsin TCG Anadolu gemimizi gezsin, dolaşsın, sadece biz gururlanmayalım, millet olarak, milletçe de TCG Anadolu'yla gururlanma imkânını halkımıza verelim.