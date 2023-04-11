İstemezükçülere inat yola devam

Başkan Erdoğan'ın 'Şahlanış dönemi' olarak adlandırdığı 2023 hedeflerine 21 yıldaki eser ve hizmet siyasetiyle gelindi. Merhum Necmettin Erbakan'ın da 'Yeniden Büyük Türkiye projeleri' olarak hedeflediği hizmet ve eserler tek tek hayata geçirilerek Türkiye Yüzyılı'nın temelleri atıldı. Muhalefetin her proje açıklandığında 'istemezük' diye karşı çıktığı projeler artık Türkiye Yüzyılı'nın meyveleri olarak 85 milyonun gururu haline geldi.İşte o eserlerden bazıları:Yerli ve milli otomobil Togg.Yerli İHA ve SİHA.İstanbul Havalimanı.Sondaj gemilerimizle gaz keşfi.1915 Çanakkale Köprüsü.Osmangazi Köprüsü.Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu.Yavuz Sultan Selim Köprüsü.Kuzey Marmara Otoyolu.Avrasya Tüneli.Yusufeli Barajı.20 şehir hastanesi 24 Nisan'da Ankara-Sivas YHT hattı açılacak,27 Nisan'da Akkuyu'da nükleer santrale yakıt yüklenecek.