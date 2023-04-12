Açıkça suç işliyorlar

CHP'liİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kamu görevi olarak belediye başkanlıklarına devam ederken, diğer taraftan Millet İttifakı bünyesinde seçim propagandalarını yürütüyorlar. Prof. Dr. Ersan Şen, "Cumhurbaşkanı yardımcılığı diye bir sıfat var. Baktığınız zaman bunlar kamu görevlisi, siyasetçi değil. İstifa etmediler... Neresinden bakarsan bak yaptıkları doğru değil" ifadelerini kullandı. Hukukçu Sarkan Toper de belediye başkanlarının yılda kaç gün tatil yapacaklarının bile kanunlarla belirlendiğini belirterek açıkça suç işlendiğini aktardı.