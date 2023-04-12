CHP’nin kurşun tiyatrosu da ifşa oldu

6 Nisan günü saat 04:00 sıralarında CHP İstanbul İl Başkanlığı'na ateş açıldığına yönelik iddialar üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce inceleme başlatılmış, o sırada araçta olmayan Anıl Ö., araçtakilerden Ferhat E.E., Arif P. ve Beran Ö. gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, hâlen firarda olan E.D.'nin TEM Otoyolunda seyir halinde oldukları sırada sağ ön yolcu koltuğunda oturduğunu, E.D'nin instagram üzerinden canlı yayın açtığı ve farklı hesaplardan yapılan olumsuz yorumlar üzerine sinirlenerek rastgele havaya doğru ateş etmeye başladığı, bu sırada kamera görüntülerinden de görüleceği üzere aracın tesadüfen CHP İl Binasının önünden ilerlediği ortaya çıktı.

Şüpheli E.D.'nin havaya ateş etme eyleminin ise daha öncesinden başladığı ve eyleminin CHP il binasına yönelik olmadığının kamera görüntülerinden açıkça anlaşıldığı, canlı yayının farklı kişiler tarafından izlenmesi üzerine kayıt altına alındı.

ADLİ KONTROL TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER

Görüntülerin incelenmesiyle olayın anlatıldığı şekilde gerçekleştiği tespit edildi. Olay sırasında araç içerisinde bulunmayan fakat gözaltında olan Anıl Ö. serbest bırakıldı. Araç içerisinde bulunan Ferhat E.E. , Arif P. ile Berkan Ö. isimli şahıslar adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Havaya ateş etme eylemini gerçekleştirdiği kamera kaydıyla sabit olan fakat yakalanamayan E D. hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama talebinde bulunuldu.

"CANLI YAYINDA KÜFÜR EDİLİNCE SİLAHI ÇIKARIP SIKTI"

Şüphelilerin savcılıkta verdiği ifadeleri de ortaya çıktı. Ferhat E.E. ifadesinde; "Gece 04:00 sıralarında Arif'in kullandığı aracın arka koltuğunda ben ve Berkan oturuyorduk. Arif'in yanında da Emre D. vardı. Emre instagramdan yayın yaparken birileri kendisine küfür edince silahla havaya doğru ateş etti. Bu ana kadar Emre'nin silahı olduğunu ve ateş edeceğini bilmiyordum. Benim olayla hiç bir alakam yoktur" dedi.

"PARTİ BİNASINA YÖNELİK BİR EYLEM YAPMADI"

Gözaltına alınan ve olay sırasında aracı kullanan Arif P. ise; "TEM'de ilerlerken Emre D. canlı yayın yapıyordu. Emre'nin hasımları da vardır. Canlı yayında buna küfürler edilince bu ana kadar görmediğim silahını çıkarıp havaya doğru ateş etti. Biz tepki gösterdik. Şu an ifadeye girmeden Emre'nin canlı yayında ateş ettiğine dair görüntüleri ortaya çıktı. Benim herhangi bir parti binasına zarar verme amacım yoktu. Silah taşımam, silahla da bir alakam yoktur. Eylemi Emre gerçekleştirilmiştir. Emre de herhangi bir parti binasına yönelik eylem yapmamıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bu olayla hiç bir alakam yoktur" dedi.

"YANINDA SİLAH OLDUĞUNU DAHİ BİLMİYORDUM"

Berkan Ö. ise ifadesinde; "Arif'in kullandığı aracın arka koltuğunda oturuyordum. Yanımda Ferhat E. vardı. Arif'in yanında da Emre D. vardı. Emre instagramdan canlı yayın yapıyordu. Bir anda kendisine küfür edildiği için havaya doğru ateş etti. Bu ana kadar onda silah olduğunu biz de bilmiyorduk. Benim olayla ilgili hiç bir alakam yoktur" dedi.

"BEN ARAÇTA BİLE DEĞİLDİM"

Araçta olmadığını beyan eden Anıl Ö. ise ifadesinde; "Arif'in kullandığı araçta ben yoktum. Ben iftar için evime geçmiştim. Bu olay saatlerinde instagramdan Emre'nin canlı yayın yaptığını gördüğüm. Küfürlü yorumlar gelince sinirlenip havaya ateş etti. Ben Emre'nin silahı olduğunu bilmiyordum. Ancak bu görüntülerdeki silah bana ait değildir. Polisler Arif'in aracını yakaladığı sırada yanlarında olduğum için beni de durdurdular ve benim farklı olan aracımda bana ait silahı ben kendim teslim ettim. Bu silah olayda kullanılmamıştır. Buna ilişkin rapor da vardır. Benim bu olay ile hiç bir alakam yoktur. Sadece canlı yayını gördüğüm için tanık olabilirim" dedi.

O GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKINCA ÇÖZÜLDÜ

Gözaltına alınan Berkan Ö.'nün bir akrabası olan ve tanık olarak ifadesine başvurulan M.E. ise, "Berkan Ö'nün 4 gündür göz altında olduğunu öğrenince mahallede Emre D. isimli şahsın olay anına ilişkin canlı yayını gören veya kayıt altına alan kimsenin olup olmadığını araştırdım. Bir kişinin ben canlı yayını gördüm. Kayıt ettim dedi. Ben de kendisinden alıp, görüntüleri avukat aracılığıyla dosyaya sundum. Benim bilgim ve görgüm bunlardan ibarettir" dedi.

ATEŞ AÇARKEN PKK'YI ÖVEN ŞARKIYI DİNLİYORLARMIŞ

CHP tarafından algı operasyonu yapılmaya çalışılan olayla ilgili dikkat çeken bir gerçek daha ortaya çıktı. Arka fondaki şarkının bölücü terör örgütünü güzelleyen, örgüt üyelerinin terör eylemlerine hazırlanmasında motive aracı olarak görülen ve PKK propagandası yapan "Awaze Çiya" isimli bir gruba ait olduğu belirlendi. Söz konusu Kürtçe şarkının sözlerinde PKK lehine ifadelerin bulunduğu ortaya çıktı.