İBB’den ‘çivi çakmama’ itirafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi günü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı açılış töreninde, mevcut İBB yönetimini, "3 yılı geçti, bu Büyükşehir Belediyesi İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Şimdi 14 Mayıs'ta, seçimlerde bunlara dersini vereceğiz" diyerek eleştirmişti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe tarafından, 'Yatırım' olarak lanse edilen projeler, metropol şehrin, içinde bulunduğu yatırım kuraklığını adeta ifşa etti. Gökçe tarafından paylaşılan listede, sıradan belediyecilik hizmetleri 'yatırım' olarak yer aldı. Büyük İstanbul Otogarı'ndaki kısmi boyama ve güçlendirme işlemleri, sanki genelini kapsayan bir yenileme gibi listede yer aldı. İBB bünyesinde kurulan İstanbul Kalkınma Ajansı (İPA) da, yatırım olarak gösteriliyor. Tutarı hayırsever vatandaşlar tarafından ödenen, 'Askıda Fatura' uygulaması da yine İBB'nin yatırımı olarak listede yer alıyor.



AK PARTİ DÖNEMİNDE YAPIMINA BAŞLANAN PROJELER DE LİSTEDE

AK Parti döneminde yapımına başlanan ve büyük oranda tamamlanan Kemerburgaz Kent Ormanı da mevcut İBB yönetimi tarafından, sıfırdan başlanarak bitirilmiş gibi listede yer aldı. Yine projelendirmeleri ve temeli bir önceki dönemde atılına metro hatlarının bir kısmı da kendilerinin döneminde yapılmış gibi kamuoyuna sunuldu. Bina güvenliğinin ölçülmesi için yapılan karot testleri ve tarihi Yere Batan Sarnıcı'nın restorasyon işlemi de yatırım olarak öne çıkartıldı.