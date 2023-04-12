SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: "Masadan arıza çıkaranlara dağdan ayar veriyorlar! Bunlar ne millidir ne yerlidir"

Bugün başketimiz Ankara'nın şehir içi ulaşımı için kritik bir projenin açılışını yapmak üzere bir aradayız. AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı Ankara'nın farklı ulaşım ağlarını birbirine bağlayan bu özelliği ile de 3,3 kilometre uzunluğunun ve 3 istasyonunun ötesinde bir öneme sahiptir. Bu metronun muhteşem Gar İstasyonu üzerinden Yüksek Hızlı Tren'e, Başkentray'a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek. Adliye istasyonundan yine Başkentray'a geçilebilecek. Kızılay istasyonu üzerinden ise Batıkent, Çayyolu ve Ankaray metrolarına erişilebileck. Bu hattın ülkemize karayolu, vakit, çevre gibi başlıklarda yapacağı katkıların yıllık değeri 9 milyar lirayı bulacak.

Böylece Ankara'ya sadece son 7 yılda daha önce var olan 23 kilometrelik raylı sistemlere ilave olarak Kızılay-Çayyolu ile 16,6 kilometrelik, Batıkent-Sincan ile 15,4 kilometrelik, Keçiören-AKM ile 9,2 kilometrelik bugün de AKM-Kızılay ile 3,3 kilometrelik olmak üzere toplamda 44,5 kilometrelik metro hattını kazandırmış olduk.