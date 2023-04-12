SON DAKİKA: AKM-Gar-Kızılay metro hattı açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AKM-Gar Kızılay metro hattı açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle 7'li koalisyona yönelik sert mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla ne pahasına olduğunu kendileri dışında kimsenin bilmediği kirli bir ortaklık kurdular. Gerçekten de yürek sızlatan bir tablo ile karşı karşıyayız. Bölücü terör örgütü PKK her gün bir elebaşlarının ağzından 7'li masaya desteğini Kandil'den açıklıyor. Ey benim sevgili milletim, Kandil'den verilen talimatlarla yola giden bu bay bay Kemal'e ve onun yavrularına destek verilebilir mi?" ifadelerini kullandı.