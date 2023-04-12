Türkiye Yüzyılı için millete ahit

Türkiye Yüzyılı, şefkatin, üretimin, verimliliğin, istikrarın, kalkınmanın, sürdürülebilirliğin, huzurun, iletişimin, istikbalin, gücün, haklının, değerlerin, dijitalin, gençliğin, barışın, başarının, bilimin yüzyılıdır. Velhasıl seçim beyannamemizi de işte bu temeller üzerinde şekillendirdik. Seçim beyannamemizde 6 ayrı bölüm üzerine onlarca başlık ve binlerce maddede, hem ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin özeti hem de Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz yer alıyor. AK Parti'nin yarınları inşa etmeye dönük beyannamesinde dikkat çeken başlıklar şu şekilde:Türkiye Ulusal Risk KalkanıProgramı ile Türkiye Yüzyılı, afetlerekarşı dirençli toplum ve dirençli şehirlerinyüzyılı olacak. Afetler konusunda,bütüncül bir çerçevede hareket etmeyiesas alıyoruz. Temel önceliğimiz sağlamzeminlerde ve planlı bir şekilde, doğruinşaat tekniklerinin kullanılmasıyla kırsalve kentsel alanlarda kalıcı barınmaimkânlarının hızla oluşturulması, altyapıtahribatının giderilmesi, sosyal veekonomik koşulların normalleştirilmesiile yaraların en kısa sürede sarılmasıdır.Afet yönetiminde dönüşümü tamamlayarakafetler karşısında finansal, kurumsal,fiziksel ve toplumsal olarak dirençli birülke ve toplum oluşturmaktır.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair reformlarımızı da içerecek şekilde yeni Anayasa'yı hayata geçirmeyi ülkemizin demokratik gelişimi bakımından en değerli öncelikleri arasında görüyoruz. Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla yeni dönemde TBMM çatısı altında tüm taraflarla bu çalışmayı hayata geçirmekte kararlıyız.Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede gelecekteki muhtemel olayların engellenmesine yönelik bir faaliyet olan "Olay Kayıt ve Risk Değerlendirme Formu"nu yapay zekâya entegre ederek bu alanda ileri teknolojik araçlardan yararlanmayı hedefliyoruz.Kadınların toplumsal hayattaki ve karar alma mekanizmalarındaki etkinliğini daha da artıracağız. Her alanda kadının katılımını ve rolünü güçlendireceğiz. Kız çocuklarının net okullaşma oranı ile kadınlarda okuryazarlık oranını yüzde 100 seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Kadına yönelik şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırmak için koruyucu ve önleyici tedbirlere ağırlık verecek, koruma tedbir kararlarının daha etkili izlenmesini ve takibini sağlayacağız. Kadınlar için iş ve aile yaşamını uyumlaştıracak politika ve uygulamaları geliştirmeye devam edeceğiz.Hayatın her kademesinde gençliğin dinamizmini ülkemizin gelişmesi yolunda kullanacağız. Üniversiteli gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkânı sağlayacağız. Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm konusunda üniversitelerin ihtiyaçlarını tespit edecek ve altyapıları geliştirecek, üniversite- sanayi işbirliğini güçlendireceğiz.Türkiye Yüzyılı'nda dış politika, güvenlik ve savunma alanlarındaki milli önceliklerimizi üç stratejik kuşakta hayata geçiriyoruz. Çevremizde barış, istikrar ve refah kuşağı inşa edeceğiz. Kıtasal açılımlarımızı yeni hamlelerle kurumsallaştıracağız. Politikalarımızı da çok boyutlu ve çok yönlü bir diplomasi yürüterek 'Türkiye Ekseni'ni kuracağız.2028 yılında savunma sanayiinde ihracatımızı en az 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Kızılelma ufkuyla savunma sanayiinde öncü ülkeler arasında olacağız.Yapay zekâ alanında 50 bin kişi istihdam edilmesini, lisansüstü düzeyde 10 bin mezun sayısına ulaşmayı ve uluslararası yapay zekâ endekslerindeki sıralamalarda Türkiye'nin ilk 20 ülke arasında yer almasını sağlayacağız.: Göç yönetimiyle yeni dönemde geçici koruma altındakilerin onurlu, gönüllü, güvenli geri dönüşlerini hızlandırmaya devam edeceğiz. Göçün olması gerektiği seviyede kalmasını ve ülkemiz için olumsuz bir gündem maddesi olmaktan çıkmasını hedefliyoruz.Müzesi ve kültür merkezi olmayan il, kütüphanesi olmayan ilçe bırakmayacağız. Kütüphanelerimizi 7 gün 24 saat açık olacak şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Kültür endüstrileri girişimci ekosistemini geliştireceğiz. Bu kapsamda 'Kültür Kentler' kuracağız.Hukuk devleti çerçevesinde 'önleyicilik' yaklaşımıyla tüm güvenlik başlıklarında temel stratejimiz, toplumsal kaynaklarıyla birlikte terörizme karşı topyekûn bir mücadeleyi kurumsallaştırmaktır. Teröre karşı mücadelenin yanına terörizme karşı mücadeleyi ekleyerek bu alanda önemli bir zihni dönüşüm gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bilhassa Kürt kardeşlerimizi ne CHP faşizminin ne HDP sapkınlığının ne PKK zulmünün ne de geçmişte acı örnekleri yaşanan baskı düzeninin karanlığına asla ve asla teslim etmeyeceğiz.Kadın ve genç istihdamına özel önem vermeyi sürdüreceğiz. Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, yazılı sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız.Adalete erişimi zorlaştıran düzenleme ve uygulamalar değiştirilecek. Ücretsiz aile avukatlığı sistemi gelecek. DEMOKRASİ: Siyasi parti kapatma davalarının açılması ve kararın yerine getirilmesi TBMM iznine bağlanacak.Başkan Erdoğan konuşmasını "Huzuru beraber inşa edeceğiz. Kardeşliği beraber inşa edeceğiz. Barışı beraber inşa edeceğiz. Güveni beraber inşa edeceğiz. Şehirleri beraber inşa edeceğiz. Hayatı beraber inşa edeceğiz. Mutluluğu beraber inşa edeceğiz. Yaşasın Türkiye Yüzyılı. Yarın değil, hemen şimdi" diyerek bitirdi.AK Parti'nin seçim beyannamesinin tam metnine 'https://www.akparti.org.tr' internet sitesinden ulaşılabilir.