Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kamuya işe alımlarda mülakatın kaldırılacağı, sınavlardaki başarı sıralamasına göre işe alım yapılacağı yönündeki müjdesi büyük sevinçle karşılandı. Ayrıcı yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacak, gençlere aylık 10 GB ücretsiz internet verilecek, ev hanımlarına emeklilik desteği sağlanacak.Gençlere yönelik bu müjdeyi mutlulukla karşıladım. Biz gençler için çok anlamlı bir imkân sağladı. İletişim çağındayız. Devletimiz tarafından çok güzel şeyler yapılıyor. Yaparsa Erdoğan yapar. Allah ondan razı olsun.Cumhurbaşkanımız her zaman gençlerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Gençleri hiçbir şekilde yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyoruz.Her ay ücretsiz 10 GB internet biz gençlere verilen en güzel hediye oldu. Teşekkür ediyoruz.Cumhurbaşkanımızı keyifle takip ettim. Her zamanki gibi hiç şaşırmadık. Halkı için yine en iyisini düşünmüş, Yaparsa Reis yapar. Bir şey yapamayanlar, üretemeyenler uzaktan izlesin.Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Durmak yok, yola devam anlayışıyla yoluna devam ediyor.AK Parti şimdiye kadar söylediği her şeyi yapmış bir parti. Hayırlı olmasını temenni ediyorum.7 çocuk büyüttüm. Yaşım 62. Cumhurbaşkanımızın bu ülke için yaptıklarına şahidim. Bu ülkede öncesine de şahidim. Şimdi televizyonlarda gördük ki ev kadınları, tıpkı çalışan kadınlar gibi emekli olabilecek, sosyal güvenceleri olabilecek. Bunları biz hayal dahi edemezdik. Şimdi sözü veriliyor. Erdoğan, sözünün eridir. Söz verdi mi yapar. Keşke bu imkânlar bundan 40 sene evvel olsaydı çok başka olurduk.Müjdeler beni çok mutlu etti. Gecegündüz demeden çalışan bir kişi, sınavda aldığı puana göre hayalini kurduğu kuruma girebilecek.Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin yüzyılına yakışan bir beyanname açıkladı. Kamuda mülakatın kaldırılması, gençlerin özel sektörden çok devletimizin saygın kurumlarında görev yapmasını teşvik edecek. Başarılı olan gençler 'Beni almazlar' anlayışını bir kenara bırakarak en güzel makama girmek için sadece çok çalışacak. Rekabet kaliteyi doğurduğu için bu sayede devletimiz içindeki kadrolar en bilgili insanlarla dolacak.Ünıversıtede okuyan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere KDV ve ÖTV olmadan cep telefonu ve bilgisayar alabilecek. Vergi muafiyetinin ne kadar olacağı henüz netlik kazanmazken, verginin tamamen sıfırlanması durumunda yüzde 50'ye varan indirimlerin olması bekleniyor.128 GB ÖTV'li fiyatı 41 bin 999 lira. ÖTV'siz fiyatı 27 bin 996 bin lira. Vergisiz fiyat 21 bin 383 lira.128 GB ÖTV'li fiyatı 45 bin 999 lira. ÖTV'siz fiyatı 30 bin 665 lira. Vergisiz fiyat 23 bin 414 lira.