Bağımsızlık ateşi bu kez Filyos’ta yanacak

Türkiye'nin kendi imkânlarıyla keşfettiği doğalgazın karaya çıkarılmasıyla ilgili tören yurtta şölen havasında geçecek. Törenin izlenmesi için İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Samsun ve Batman'da kent meydanlarına dev ekranlar kurulacak. Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın bağımsızlık meşalesini Samsun'da yakmış olmasına atıfla bu kentte kurulacak dev ekranlarla "Samsun'da yanan bağımsızlık ateşi, Filyos'la devam ediyor" mesajı verilecek.Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 1946'da ilk petrolün çıkarıldığı Raman'dan da Filyos'a selam yollayacak. Batman'da kurulacak dev ekranlarla da Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için verilen meşakkatli yürüyüşü anlatılacak. Üç boyutlu gösteriler İstanbul'da Haydarpaşa Garı'na yansıtılacak.