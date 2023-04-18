CAN ATAKLI 'BEKLENENİ' YAPTI!

İşte bu finansal dev hamleyi bazı kesimler ve belli isimlerin hedef alması da elbette gecikmedi. Sık sık Türkiye'nin gerçekleştirdiği ve dünyanın da kabul ettiği vizyon projelerine 'istemezuk' anlayışıyla yaklaşan CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı yine boş durmadı.

Can Ataklı'nın 'hazımsızlığı' bitmiyor! İstanbul Finans Merkezi'ni 'Nah olur!' sözleriyle hedef aldı | Video

"DÜNYANIN MERKEZ OLACAKMIŞ! NAH OLUR!"

Can Ataklı İstanbul Finans Merkezi'ni hedef alan açıklamalarda bulunurken skandal ifadeler kullanmaktan da geri durmadı. Ataklı "Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bankası buraya taşınmış bir sevinç bir sevinç" diyerek küçüksediği İFM için hızını alamadı "Dünyanın merkezi olacakmış. Nah olur! Biz iyi bir şeyin merkezi olamayız" şeklinde çirkin sözler de sarf etti.