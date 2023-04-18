İcraatsız bir günümüz yok

Başkan Erdoğan, Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği Geleneksel Büyük Üsküdar İftarı'nda İstanbullular ve depremzedelerle bir araya geldi. Vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik eden Erdoğan, şöyle konuştu:6 Şubat tarihinden bu yana geçen yetmiş günde seçim sürecine rağmen bir an olsun deprem bölgesindeki kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. İnşallah ilk sene 319 bin olmak üzere toplam 650 bin konutu teslim edinceye kadar bölgeden asla ayrılmayacağız. Enkaz kaldırma çalışmalarımızda artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Bayrama kadar Hatay hariç diğer illerimizdeki tüm enkazı kaldırmayı hedefliyoruz. Gidenleri geri getiremezsek de bunun dışındaki tüm kayıplarımızı telafi etmekte kararlıyız.Bizler emanetini taşıdığımız insanına karşı sorumluluk duygusuyla hareket eden bir Cumhur İttifakı'yız. Bizler başta 14 milyon depremzede kardeşimiz olmak üzere 85 milyonun mesuliyetini, vebalini omuzlarında taşıyan bir Cumhur İttifakı'yız. Rabbim ömür, milletimiz de destek verdikçe bu mesuliyeti en güzel şekilde yerine getirmeye çalışacağız. İşte sizler de görüyorsunuz icraatsız, açılışsız ülkemize eser kazandırmadığımız bir günümüz yok.