Mehmetçik hainlerin inine girdi

Mehmetçik terör örgütü PKK'ya üst üste darbeler indirmeye devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyinde, Zap bölgesinde terör örgütünün silah ve mühimmat depoladığı mağarası ele geçirildi. 'Çemçö' adı verilen bölgede, teröristlerin 'girilemez' diye nitelendirdiği mağarada çok sayıda silah, mühimmat, techizat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyona ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Kayseri Ticaret Odası'nı ziyaret eden Akar, en büyük tehdit ve riski 'terör' olarak nitelendirerek, "Mehmetçik teröristlerin 'girilemez' dediği yerlere girmeye, 'çıkılamaz' dediği yerlere çıkmaya devam ediyor. Terör yuvaları, kampları yıkılmaya devam ediliyor. Dün Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde 'Çemçö' adı verilen, teröristlerin sözde kale olarak gördüğü, 'girilemez' diye nitelendirdiği mağaraya da girdi. Çok sayıda silah, mühimmat ele geçirildi. Mehmetçik vatanı için 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı ile çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor" diye konuştu.En son teröristi etkisiz hale getirerek terör belasından milleti kurtaracaklarını belirten Akar, "Bu konuda azimliyiz, kararlıyız. Mehmetçiğin operasyonları devam ediyor. Teröristlerin saldırılarının hiçbiri karşılıksız bırakılmıyor, gerekli karşılık veriliyor. Mehmetçik zorlu arazi ve iklim şartlarında mücadelesini yoğun şekilde başarıyla sürdürüyor" dedi. Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerine yapılan saldırı girişiminin ardından 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Akar, Türkiye'nin başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularının toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğunu belirtti. Akar, hudutların ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.Milli Savunma Bakanlığı, komandoların Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde ele geçirdiği Çemçö mağarasına ilişkin görüntüleri paylaştı. Patlayıcılar Mehmetçik tarafından tek tek imha edildi. Küçük bir girişe sahip mağaranın içinde yüksekliğin insan boyuna ulaştığı görüldü. Odalara ayrılan mağarada, Doçka, Zagros, Kanas, Bixi, AK-47 silahları ve bunların mühimmatlarının yanı sıra bombaatarlar, roketatarlar, telsizler, güç kaynakları, jeneratörler, tıbbi malzemeler, termal kıyafetler ile yaşam destek malzemeleri ele geçirildi.2007'deterör örgütü PKK'nın Güngören'de 18 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının şüphelisi Hüseyin Türeli, Kuzey Irak'ta öldürüldü. Bombalı saldırıda biri doğmamış bebek, 18 kişi şehit olmuştu. Türeli'nin, kimliği belirsiz kişilerce 6 kurşunla vurularak öldürüldüğü öğrenildi.