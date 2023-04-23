SON DAKİKA: HDP’li Ahmet Türk’ten Meral Akşener’e: Varlığımıza alışın...

HDP'li Ahmet Türk, 6'lı koalisyondaki partilerin kendilerine alışması gerektiğini belirterek, "Son günlerde mesajları biraz daha olumlu ama biliyorsunuz çok farklı ideolojiden gelen altılı bir masa var. İleride sıkıntıların çıkma ihtimali çok büyük, açıkça söylemek gerekir. Ama ümit ediyorum ki onlar da artık bu işin farkına varırlar." dedi. Türk, geride bıraktığımız Nevruz'da terörist başı Abdullah Öcalan'ın serbest kalma vaktinin geldiğini söylemişti.
HDP'Lİ AHMET TÜRK: İYİ PARTİ VARLIĞIMIZA ALIŞSIN
T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan HDP'li Ahmet Türk, "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa cumhurbaşkanı yardımcılarından biri Meral Akşener olacak. Milliyetçi gelenekten gelen bir kişi. Onun şu ana kadar götürdüğü tavrı nasıl buluyorsunuz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Türk, İYİ Parti'nin ve koalisyondaki diğer partilerin kendilerinin varlığına alışması gerketiğini söyledi.
Türk, ileride 6 partinin anlaşmazlıklarından sıkıntı çıkma ihtimalini çok yüksek gördüğünü de sözlerine ekledi.
Türk, "Son günlerde mesajları biraz daha olumlu ama biliyorsunuz çok farklı ideolojiden gelen altılı bir masa var. İleride sıkıntıların çıkma ihtimali çok büyük, açıkça söylemek gerekir. Ama ümit ediyorum ki onlar da artık bu işin farkına varırlar. Yani Kürtleri inkâr etmenin, Kürtleri yok saymanın Türkiye'nin lehine olmadığını görmeye başlarlar. Gerçekten her siyasetçi ve Türkiye'de demokrasiyi, kardeşliği önemseyen herkes bu konudan yeniden düşünmek ve bu önemli sorunun çözümü konusunda katkı sunmak ve bir sorumlulukla karşı karşıya bulunduğunu düşünmelidir." dedi.
NEVRUZ'DA BEBEK KATİLİ ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ
HDP'li Ahmet Türk, Nevruz kutlamalarında terörist başı Abdullah Öcalan'a selam gönderdi. Türk, "Abdullah Öcalan'ın özgürlük vakti gelmiştir." şeklide skandal ifadeler kullandı.
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AKŞENER ŞİMDİ NE DİYECEK?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde TV100 ekranlarında katıldığı bir programda, İYİ Parti'nin olduğu masada HDP'nin olamayacağını söyledi. HDP'nin masada olmadığını söyleyen Akşener, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin masaya gelmesi halinde kendilerinin kalkacağını söyledi. Akşener, HDP'nin aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini, masa ile anlaştıklarına dair yaptıkları açıklamaları görmezden gelerek canlı yayında ikiyüzlü bir tavır sergiledi. Akşener'in açıklamasının ardından HDP'li Ahmet Türk'ün, "Varlığımıza alışsınlar." şeklinde beyanat vermesi dikkat çekti. Şimdi gözler Meral Akşener'de... Akşener'in HDP'ye ne yanıt vereceği merak konusu.