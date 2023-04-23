SON DAKİKA | Yeni Altay Tankı TSK’ya teslim ediliyor! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından üretilen iki adet Yeni Altay Tankı, Sakarya Arifiye'de düzenlenen törenle testleri için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ediliyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Yeni Altay Tanknının Testler İçin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Bugün Altay tankının teslim edilme töreninde de gönüllerin teslim alınması bize ayrı bir anlam kattı. Bu tören vesilesiyle tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmetle anıyorum. Yeni nesil Altay tankımızın test için teslimi heyecanını yaşıyoruz. Son dönemde dışardan temin ettiğimiz ve ambargolara maruz kaldığımız zırh sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla imalatına başladık.
"YENİ ALTAY TANKIMIZ 10 YIL ÖNCEKİ PROTOTİPTEN ÇOK FARKLI VE ÜSTÜN KABİLEYETLERE SAHİP"
Türkiye, ürünleri birçok ülke tarafından kullanılan tedarikçi ülke haline gelmiştir. Araçlarımızın ünü yayıldıkça önümüzdeki dönemlerde daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşacağımıza inanıyoruz. Yeni Altay tankımız 10 yıl önceki prototipten çok farklı ve üstün kabileyetlere sahiptir. Projemiz engellenmeye çalışıldı. Buna da çamur atıldı, süreç sabote edilmek istendi. Ancak pes etmedik, geri adım atmadık. Yeni Altay, 3. nesilden de öte bir tank haline geldi. Testlerin tamamlanmasının ardından tanklarımızın seri üretimine başlayacağız.
"YALAN ÜSTÜNE YALAN ATTILAR"
Hani diyorlar ya Katar'a sattılar diye. Her şey burada. Böyle bir şey söz konusu değil. Yüzde 51'i bize yüzde 49'u Katar'a aittir. Bütün bunları bilmeden yalan üstüne yalanla burada bütün siyasi sermayasini tüketmeye çalıştılar.
"YENİ ALTAY" ADIYLA YENİDEN TANIMLANDI
ALTAY tankı ilk üretilen prototipin üzerinden geçen süre zarfında, modern muharebe ortamının koşullarına uygun olarak yenilendi. Yurt dışından temininde problem olan birçok alt sistem yerlileştirilerek, güncellenmiş teknolojiler ve yenilikler eklenerek muharebe kabiliyeti artırıldı. TSK'nın son yıllarda icra ettiği operasyonlar çerçevesinde edinilen tecrübelere ilişkin ilave özelliklerin kazandırıldığı milli tank "Yeni ALTAY" adıyla yeniden tanımlandı.
"TAMAMEN TÜRK MÜHENDİSLER TARAFINDAN TASARLANDI"
Tamamen Türk Mühendisler tarafından tasarlanan Yeni ALTAY'ın önemli bir diğer özelliği ise gelişen teknolojiye uyum sağlayabilecek esnek bir mimariye sahip olması dikkat çekti. Bu özelliği sayesinde gelecek dönemlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyabileceği farklı konseptlere uygun şekilde modernize edilebilmesi hedeflendi.
SİSTEMLERİ YERLİLEŞTİRİLDİ
Yeni ALTAY'da 12.7 mm ve 7.62 mm silah sistemleri başta olmak üzere mühimmat rafları, kule çember dişlisi, rotor, düz periskoplar, nişancı ikinci derece yardımcı görüş sistemi, kayar bilezik, elle ateşleme sistemi, yakıt-ısıtma ve sintine pompaları, hidrolik pompalar, yol tekeri ve soğutma yeleği gibi sistemler de yerlileştirildi.
Ayrıca Yeni ALTAY Tanklarının hepsi aynı zamanda birer simülatör sistemine sahip olacak ve her türlü ortamda askerlerimiz komutanlarının kontrolünde modern, etkin ve ferdi seviyeden başlamak üzere eğitimlerini pekiştirecekler.
TESTLERİN TAMAMLANMASIYLA ENVANTERE ALINMAYA BAŞLANACAK
Öte yandan, sadece atış performansı ile hareket kabiliyeti performanslarının geliştirilmesine yönelik üretilmiş olan iki adet ön prototip tankları ile halihazırda devam eden testler kapsamında şu ana kadar yaklaşık 200'den fazla atış icra edildi ve binlerce kilometre değişik hava ve arazi koşullarında dayanıklılık testleri Ön Prototip ALTAY Tankları ile icra edildi.
3+ Nesil ALTAY Tankları, TSK'daki testlerinin de tamamlanmasından sonra envantere alınmaya başlanacak.
YENİ ALTAY'IN ÖZELLİKLERİ
İlk üretilen ALTAY'da kullanılan Almanya menşeili güç grubunun seri üretim fazında verilmemesi tankın uzun bir süre üretilememesine yol açtı. BMC Savunma bu süre içerisinde yeni güç grubu arayışlarını sürdürürken tankın değişen saha koşullarına geri kalmaması için bir dizi geliştirme faaliyeti yürüttü. Bu kapsamda Yeni ALTAY'a eklenen yeni kabiliyetler şunlar;
Yeni ALTAY'da bu yenilikleri hayata geçirilirken aynı dönemde ithal edilen pek çok parçanın yerlileştirme çalışması da gerçekleştirilmiş / gerçekleştiriliyor.
YERLİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Bu kapsamda yerlileştirilen/yerlileştirme çalışmalara devam eden aksamlar şunlar:
Tankın güç grubunda da yerlileştirme sağlandığında hem seri üretim hem de ihracat sahasındaki tüm engeller tamamıyla ve kesintisiz olarak ortadan kalmış olacak.