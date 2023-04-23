SON DAKİKA | Yeni Altay Tankı TSK’ya teslim ediliyor! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından üretilen iki adet Yeni Altay Tankı, Sakarya Arifiye'de düzenlenen törenle testleri için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ediliyor.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Yeni Altay Tanknının Testler İçin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bugün Altay tankının teslim edilme töreninde de gönüllerin teslim alınması bize ayrı bir anlam kattı. Bu tören vesilesiyle tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmetle anıyorum. Yeni nesil Altay tankımızın test için teslimi heyecanını yaşıyoruz. Son dönemde dışardan temin ettiğimiz ve ambargolara maruz kaldığımız zırh sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla imalatına başladık.

"YENİ ALTAY TANKIMIZ 10 YIL ÖNCEKİ PROTOTİPTEN ÇOK FARKLI VE ÜSTÜN KABİLEYETLERE SAHİP"

Türkiye, ürünleri birçok ülke tarafından kullanılan tedarikçi ülke haline gelmiştir. Araçlarımızın ünü yayıldıkça önümüzdeki dönemlerde daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşacağımıza inanıyoruz. Yeni Altay tankımız 10 yıl önceki prototipten çok farklı ve üstün kabileyetlere sahiptir. Projemiz engellenmeye çalışıldı. Buna da çamur atıldı, süreç sabote edilmek istendi. Ancak pes etmedik, geri adım atmadık. Yeni Altay, 3. nesilden de öte bir tank haline geldi. Testlerin tamamlanmasının ardından tanklarımızın seri üretimine başlayacağız.

"YALAN ÜSTÜNE YALAN ATTILAR"

Hani diyorlar ya Katar'a sattılar diye. Her şey burada. Böyle bir şey söz konusu değil. Yüzde 51'i bize yüzde 49'u Katar'a aittir. Bütün bunları bilmeden yalan üstüne yalanla burada bütün siyasi sermayasini tüketmeye çalıştılar.