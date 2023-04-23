Video Haber SON DAKİKA | Yeni Altay TSK'ya teslim edildi! Başkan Erdoğan: Üçüncü nesilden de öte bir tank | Video
SON DAKİKA | Yeni Altay TSK'ya teslim edildi! Başkan Erdoğan: Üçüncü nesilden de öte bir tank | Video

SON DAKİKA | Yeni Altay TSK'ya teslim edildi! Başkan Erdoğan: Üçüncü nesilden de öte bir tank | Video

23.04.2023 | 20:58

Son dakika: Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Yeni Altay tankı, testlerinin tamamlanması için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildi. Türk ordusunun karadaki hakimiyetini artıracak olan Yeni Altay tankının TSK'ya teslim törenine katılan Başkan Erdoğan, "Hem gelişmiş zırh yapısıyla hem aktif koruma sistemi Akkor'un da eklenmesiyle Yeni Altay, üçüncü nesilden de öte bir tank haline geldi." dedi.

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