TCG Anadolu’nun boğaz geçişine yunuslar eşlik etti

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarla helikopterlerin de eşlik ettiği Boğaz geçişi sırasında renkli görüntüler de yaşandı. Diğer gemiler tarafından çalınan düdüklerle selamlanan TCG Anadolu, Boğaz'ın iki yakasında toplanan vatandaşlar tarafından ilgiyle izledi.

TCG Anadolu'nun İstanbul Boğazı geçişi sırasında yunuslar eşlik etti | Video