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Giriş Tarihi: 23.4.2023 16:39

TCG Anadolu'nun boğaz geçişine yunuslar eşlik etti

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'nun İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında yunusların eşlik ettiği anlar görüntülendi.

DHA
TCG Anadolu’nun boğaz geçişine yunuslar eşlik etti

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçerek halkı selamladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Avara" komutunun ardından Sarayburnu limanından ayrılan TCG Anadolu, Dolmabahçe Çalışma Ofisi açıklarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 21 pare top atışı ve çımariva ile selamladı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarla helikopterlerin de eşlik ettiği Boğaz geçişi sırasında renkli görüntüler de yaşandı. Diğer gemiler tarafından çalınan düdüklerle selamlanan TCG Anadolu, Boğaz'ın iki yakasında toplanan vatandaşlar tarafından ilgiyle izledi.

TCG Anadolu'nun İstanbul Boğazı geçişi sırasında yunuslar eşlik etti | Video

TCG ANADOLU'YA YUNUSLAR DA EŞLİK ETTİ

TGG Anadolu'ya, İstanbul Boğazı geçişi sırasında yunusların eşlik ettiği anlar da görüntülendi. Bakan Hulusi Akar da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesini TCG Anadolu gemisindeki askerlere telsizle dinletiği görüldü.

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TCG Anadolu'nun boğaz geçişine yunuslar eşlik etti
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