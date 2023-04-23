Video Türkiye TCG Anadolu'nun İstanbul Boğazı geçişi sırasında yunuslar eşlik etti | Video
TCG Anadolu'nun İstanbul Boğazı geçişi sırasında yunuslar eşlik etti | Video

TCG Anadolu'nun İstanbul Boğazı geçişi sırasında yunuslar eşlik etti | Video

23.04.2023 | 15:49

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu'nun İstanbul Boğazı geçişi sırasında yunuslar eşlik etti.

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