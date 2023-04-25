Başkan Erdoğan’dan ’Eve dönüş’ paylaşımı: 6 bin bilim insanı vatanına geri döndü

Türkiye'de sık sık gündeme getirilmeye çalışılan 'beyin göçü' konusuyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
TÜRKİYE'DEN GÖÇÜ ÖZENDİREN PAYLAŞIMLAR!
Son dönemde özellikle belli çevreler tarafından sosyal medya hesaplarında yurt dışına beyin göçü algısı oluşturuluyor.
Bu durum bazen havaalanından bilet paylaşarak 'Türkiye bir mühendis, doktor vs kaybetti' şakaları ile de süslenmeye çalışılıyor.
EVE DÖNÜŞ PROJELERİ
Buna karşın Türkiye 2018'de başlattığı Eve Dönüş Projeleri ile bunun tam tersine bir politika izliyor.
Bu konudaki çalışmalar bir video haline getirilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan söz konusu videoyu Twitter hesabında paylaştı.
2018'de hayata geçirdiğimiz Eve Dönüş Projeleri kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanımızı milletimize, memleketimize geri kazandırdık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 25, 2023
Beyin göçünü tersine çevirmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke. #TürkiyeYüzyılı 🇹🇷 pic.twitter.com/aRfmmyX06I
"TÜRKİYE ARTIK GİDENLERİN GELDİĞİ ÜLKE"
Erdoğan paylaşımına "2018'de hayata geçirdiğimiz Eve Dönüş Projeleri kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanımızı milletimize, memleketimize geri kazandırdık.
Beyin göçünü tersine çevirmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke." notunu ekledi.