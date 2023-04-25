Video Haber Başkan Erdoğan'dan 'Eve dönüş' paylaşımı: 6 bin bilim insanı vatanına geri döndü | Video
Başkan Erdoğan'dan 'Eve dönüş' paylaşımı: 6 bin bilim insanı vatanına geri döndü | Video

Başkan Erdoğan'dan 'Eve dönüş' paylaşımı: 6 bin bilim insanı vatanına geri döndü | Video

25.04.2023 | 21:30

Son dönemde 'beyin göçü' ifadeleriyle algı operasyonları sık sık gündeme getiriliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan bu paylaşımda 2018'de başlatılan Eve Dönüş Projeleri kapsamında 6 bin bilim insanının yeniden Türkiye'ye geri döndüğünü açıkladı ve "Beyin göçünü tersine çevirmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke" ifadelerini kullandı.

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