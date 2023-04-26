İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk 11’i... Şampiyonlar ligi kadrosunda kimler var?

6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aralık ayında İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması'nda "Türkiye'nin ekonomide ve endüstriyel dönüşümde Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır" ifadelerini kullanarak birlikte çalışacağı isimleri açıklamıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Kılıçdaroğlu'nun "Şampiyonlar Ligi kadrosu" ifadesine sosyal medyadan bir göndermede bulundu. Özalan, "İsim isim Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk 11'i... Bu mu 'Şampiyonlar Ligi' kadrosu?" diyerek Kılıçdaroğlu'nun çalıştığı isimleri eleştirdi. Özalan, sosyal medyadaki açıklamasında "Bakın, eski bir futbolcu olarak söylüyorum. Bu kadro değil şampiyonlar liginde oynamak amatör kümede bile sonuncu olur. Çünkü bu kadro dünyanın en berbat kadrosu!" ifadelerini de kullandı. İşte Alpay Özalan'dan Kılıçdaroğlu'na şampiyonlar ligi kadrosu göndermesi ve ilk 11...

İŞTE İLK 11...

1: "Kılıçdaroğlu şampiyonlar ligi kadrosu kurduğunu iddia ediyor. Bugün size o kadroyu tanıtacağım. Kadronun bir numarası Sezgin Tanrıkulu, SİHA'lara ve Selçuk Bayraktar'a düşmanlığıyla tanınıyor. PKK teröristin cenazesine katılan ve sürekli PKK medyasına konuk olan Sezgin Tanrıkulu Kemel Kılıçdaroğlu'nun gözbebeği..."

2: "İki numara Ünal Çeviköz. Kılıçdaroğlu'nun dış politika sorumlusu. Azerbaycan-Ermenistan savaşı sırasında 'Erdoğan maalesef Azerbaycan'a silah veriyor' diyen hadsiz."

3: "Üç numara Yıldırım Kaya. Bay Kemal'in eğitim politikalarından sorumlu. O da PKK kanallarına konuk oldu. Hatta program sırtında kalaşnikof olan bir PKK'lının fotoğrafıyla başlıyor."

4: "Dört numara Okan Konuralp. CHP'nin Ankara milletvekili adayı. Terörist başı APO'nun fotoğrafını paylaşıp tarzını beğendiğini söyleyen bir isim."

5: "Beş numara Ali Gökçek. CHP İstanbul milletvekili adayı. Bir paylaşımında PKK'lı terörist Aziz Gürel ile sırt sırta mücadele ettiklerini söylüyor."

6: "Altı numara Özgür Özel. PKK'ya yakın Mezopotamya Haber'e konuk oldu. O haber sitesi terörist başını övüyor ve PKK yanlısı haberler yapıyor."

7: "Yedi numara Hacer Foggo. Hendek operasyonları sırasında bir Türk askerinin fotoğrafını paylaşıp Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çocukları öldürmekle suçlayan bir isim."

8: "Sekiz numara Ekrem İmamoğlu. Karda İngiliz elçiyle İngiliz elçiyle balıkçıya, selde Bodrum'da tatile, depremde kayağa gitmesiyle meşhur. Bay Kemal onu afetlerden sorumlu yardımcı yapmayı vadetti. Adamın tek başına kendisi bir afet. İstanbul'un başına gelmiş en büyük felaket."

9: "Dokuz numara üç icraatını bile sayamayan Mansur Yavaş. Vatanseverlik taslayan ama Bay Kemal 'Selo'yu serbest bırakacağım' dediği zaman ölü taklidi yapan bir iki yüzlü kendisi."

10: "On numara Kılıçdaroğlu'nun 'dünyanın en çapsız bakanı' dediği Ahmet Davutoğlu. Hayatının CHP ile mücadeleyle geçtiğini söyleyip CHP'nin listesinden seçime giriyor."

11: "On bir numara Ali Babacan. Batı'nın sadık hizmetkârı, HDP'nin dostu. Kılıçdaroğlu'nun yüce divanda yargılanacağını söylediği kişi. O da CHP listesinden seçime giriyor."

Yedek: "Bir de öve öve bitiremedikleri Amerikalı Jeremy Rifkin var. Şu an kendisi yedek kulübesinde. Türkiye'ye gelme zahmetinde bile bulunmuyor. Sadece görüntülü konuşabiliyor."

Teknik direktör: "Teknik direktörlerini size anlatmaya bile gerek yok. Çünkü kendisi yenilgi rekortmeni Bay Kemal. Bakın, eski bir futbolcu olarak söylüyorum. Bu kadro değil şampiyonlar liginde oynamak amatör kümede bile sonuncu olur. Çünkü bu kadro dünyanın en berbat kadrosu!"