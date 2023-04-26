İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk 11'i... Şampiyonlar ligi kadrosunda kimler var? | Video
6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır" açıklamasında bulunmuştu. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Kılıçdaroğlu'nun bu söylemine bir göndermede bulunup Kılıçdaroğlu'nun ilk 11'ini, yedek kulübesinde kimin olduğunu ve teknik direktörün beceresinin olup olmadığını sosyal medyadan tek tek sıraladı. İşte kendisi de eski bir futbolcu olan Alpay Özalan'dan Kılıçdaroğlu'nun şampiyonlar ligi kadrosu sözlerine gönderme ve ilk 11...
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