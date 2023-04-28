"SELAHATTİN'İ ÇIKAR HDP KALMAZ"

Terör sevici ittifakı iyice karıştıran sözler söyleyen TİP'li Ahmet Şık, bir vatandaşla gerçekleştirdiği sohbet sırasında "Bak Selahattin bugün canımıza okumuş güya aynı ittifaktayız." dedi. Ahmet Şık sözlerine "Selahattin'i çıkar HDP'den, ortada HDP kalmıyor." diye devam etti.

Terör sevici ittifak da birbirine girdi! TİP'li Ahmet Şık'tan HDP'ye: Kürt faşisti ile uğraşamam | Video

"KÜRT FAŞİSTİ İLE UĞRAŞAMAM"

HDP'ye yüklenirken gerginliği yüzüne de yansıyan Ahmet Şık ayrıca "Kürt faşisti ile uğraşamam bu kadar." ifadelerini de kullandı.

SOSYAL MEDYADA HDP-TİP KAVGASI!

Ahmet Şık'ın bu açıklamalarının ardından HDP'liler ile TİP'liler birbirlerine sosyal medyada karşılıklı hakaretler yağdırdı.