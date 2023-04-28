Terör sevici ittifak da birbirine girdi! TİP'li Ahmet Şık'tan HDP'ye: Kürt faşisti ile uğraşamam | Video

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak ortağı Türkiye İşçi Partisi arasındaki gerilim başka bir boyut kazandı. HDP'den ayrılarak TİP'e geçen milletvekili Ahmet Şık, HDP'ye zehir zemberek sözlerle yüklendi. Ahmet Şık sokakta sohbet ettiği bir vatandaşa "Selahattin’i çıkar HDP’den ortada HDP kalmaz. Ben Kürt faşisti ile uğraşamam." dedi.