Türkiye yerli ve milli imkanlarla ürettiği İHA ve SİHA'larla dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Savunma Sanayii'nde dışa bağımlılığı bitiren bu hamle ile Türkiye stratejik konumunu da güçlendiriyor.
Yerli ve milli imkanlar kullanılarak yapılan bu İHA ve SİHA'lar hem gençlere örnek olması için, hem de yapılan işleri vatandaşlara daha yakından tanıtmak için her yıl TEKNOFES'te sergileniyor.
CHP YANDAŞLARININ HEDEFİ HALİNE GELDİ
Geçtiğimiz günlerde İsmail Saymaz'ın Togg hazımsızlığının yanı sıra şimdi de CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Emin Çapa'nın TEKNOFEST eleştirileri gündem oldu.
CHP yandaşı Emin Çapa'dan TEKNOFEST hazımsızlığı: "Bize ne faydası var" | Video
"BİZE NE FAYDASI VAR?"
Gençlerin çeşitli branşlarda yarışarak kendilerini geliştirdikleri ve özgüven sağladıkları festivali eleştiren Çapa şunları söyledi:
"Bu TEKNOFEST'i ne zannediyorsunuz? Bize ne faydası var? Panayır. TEKNOFEST dediğiniz panayır. Orda bir şeyler var insanlar gidiyor, bakıyorlar. 'Ay ne kadar güzel, ay çok güzel şeyler yapıyoruz.' Tabiki yapacağız.