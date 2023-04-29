CHP yandaşı Emin Çapa’dan TEKNOFEST hazımsızlığı: Bize ne faydası var

Türkiye yerli ve milli imkanlarla ürettiği İHA ve SİHA'larla dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Savunma Sanayii'nde dışa bağımlılığı bitiren bu hamle ile Türkiye stratejik konumunu da güçlendiriyor.

Yerli ve milli imkanlar kullanılarak yapılan bu İHA ve SİHA'lar hem gençlere örnek olması için, hem de yapılan işleri vatandaşlara daha yakından tanıtmak için her yıl TEKNOFES'te sergileniyor.