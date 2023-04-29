Video Haber CHP yandaşı Emin Çapa'dan TEKNOFEST hazımsızlığı: "Bize ne faydası var" | Video
CHP yandaşı Emin Çapa'dan TEKNOFEST hazımsızlığı:

CHP yandaşı Emin Çapa'dan TEKNOFEST hazımsızlığı: "Bize ne faydası var" | Video

29.04.2023 | 11:46

CHP yandaşı gazeteci Emin Çapa, yerli ve milli imkanlarla üreterek savunma sanayisine güç kattığı İHA ve SİHA'ların tanıtıldığı TEKNOFEST'i hedef aldı. "Bu TEKNOFEST'i ne zannediyorsunuz?" diyen Çapa, "TEKNOFEST dediğiniz panayır. Biz ne faydası var?" ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

CHP yandaşı Emin Çapa’dan TEKNOFEST hazımsızlığı: Bize ne faydası var | Video 00:25
CHP yandaşı Emin Çapa'dan TEKNOFEST hazımsızlığı: "Bize ne faydası var" | Video 29.04.2023 | 11:46
Terör sevici ittifak da birbirine girdi! TİP’li Ahmet Şık’tan HDP’ye: Kürt faşisti ile uğraşamam | Video 00:26
Terör sevici ittifak da birbirine girdi! TİP'li Ahmet Şık'tan HDP'ye: Kürt faşisti ile uğraşamam | Video 28.04.2023 | 23:02
Son Dakika: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan A Haber ekranlarında önemli açıklamalar! | Video 59:45
Son Dakika: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan A Haber ekranlarında önemli açıklamalar! | Video 28.04.2023 | 22:29
Kemal Kılıçdaroğlu ve 7’li koalisyondan AK Parti sloganıyla seçim kampanyası! | Video 00:17
Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyondan AK Parti sloganıyla seçim kampanyası! | Video 28.04.2023 | 21:12
Kemal Kılıçdaroğlu ve 7’li koalisyondan AK Parti sloganıyla seçim kampanyası! | Video 02:26
Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyondan AK Parti sloganıyla seçim kampanyası! | Video 28.04.2023 | 21:12
AK Parti’den muhalefete sinema salonlarından mesaj: Reklamlar bitti şimdi sıra gerçeklerde | Video 00:59
AK Parti'den muhalefete sinema salonlarından mesaj: Reklamlar bitti şimdi sıra gerçeklerde | Video 28.04.2023 | 20:15
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar | Video 01:48
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar | Video 28.04.2023 | 17:53
Başkan Erdoğan’dan ’petrol’ açıklaması! Uzak olmayan günlerde kavuşacağız | Video 15:46
Başkan Erdoğan'dan 'petrol' açıklaması! Uzak olmayan günlerde kavuşacağız | Video 28.04.2023 | 17:53
Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmenin detayları: Rus turistler için yeni ödeme sistemi | Video 07:18
Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmenin detayları: Rus turistler için yeni ödeme sistemi | Video 28.04.2023 | 17:10
Mahmut Övür | 68 kuşağı bir solcunun Akkuyu Nükleer Santral özlemi 04:26
Mahmut Övür | 68 kuşağı bir solcunun Akkuyu Nükleer Santral özlemi 28.04.2023 | 17:04
Burhanettin Duran | Birinci tur, ikinci tur ve seçim sonrası senaryoları 04:26
Burhanettin Duran | Birinci tur, ikinci tur ve seçim sonrası senaryoları 28.04.2023 | 17:01
Hilal Kaplan | Erdoğan’ın rahatsızlığı neyi tescilledi? 03:05
Hilal Kaplan | Erdoğan'ın rahatsızlığı neyi tescilledi? 28.04.2023 | 16:56
Melih Altınok | Durduramayacaklar 03:50
Melih Altınok | Durduramayacaklar 28.04.2023 | 16:52
Başkan Erdoğan, Şanlıurfalılara telefonda hitap etti | Video 01:45
Başkan Erdoğan, Şanlıurfalılara telefonda hitap etti | Video 28.04.2023 | 16:17
Türkiye’nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! ’Güneş Motel’ olayı: Darbeyi 2 yıl geciktirdik | Video 12:19
Türkiye'nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! 'Güneş Motel' olayı: "Darbeyi 2 yıl geciktirdik" | Video 28.04.2023 | 15:53
Sudan’da tahliye uçağına saldırı! Uçağın görüntüleri paylaşıldı | Video 01:28
Sudan’da tahliye uçağına saldırı! Uçağın görüntüleri paylaşıldı | Video 28.04.2023 | 16:03
Bakan Yanık’ın programında Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla vatandaşlarla görüştü | Video 02:56
Bakan Yanık'ın programında Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla vatandaşlarla görüştü | Video 28.04.2023 | 15:34
Dünyada ilk kez Türkiye’de geliştirildi, TEKNOFEST’te finale kaldı | Video 06:25
Dünyada ilk kez Türkiye’de geliştirildi, TEKNOFEST’te finale kaldı | Video 28.04.2023 | 15:11
Bakan Kirişçi: “İHA’ları yangınla mücadelede kullanan Avrupa’da ilk ülkeyiz” | Video 02:54
Bakan Kirişçi: “İHA’ları yangınla mücadelede kullanan Avrupa’da ilk ülkeyiz” | Video 28.04.2023 | 15:14
Bakan Kurum: Yine Bağcılar’da, örnek olacak bir dönüşüm başlatıyoruz | Video 11:42
Bakan Kurum: "Yine Bağcılar’da, örnek olacak bir dönüşüm başlatıyoruz" | Video 28.04.2023 | 14:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA