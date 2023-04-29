CHP yandaşı Emin Çapa'dan TEKNOFEST hazımsızlığı: "Bize ne faydası var" | Video
CHP yandaşı gazeteci Emin Çapa, yerli ve milli imkanlarla üreterek savunma sanayisine güç kattığı İHA ve SİHA'ların tanıtıldığı TEKNOFEST'i hedef aldı. "Bu TEKNOFEST'i ne zannediyorsunuz?" diyen Çapa, "TEKNOFEST dediğiniz panayır. Biz ne faydası var?" ifadelerini kullandı.
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