İnce’den Kemal Kılıçdaroğlu’na ’Atatürk Havalimanı’ tepkisi: İHA ve SİHA’lara çomak sokuyor

"77 KİŞİ SEÇİLDİKTEN SONRA CHP'DEN İSTİFA EDECEK"

CHP'ye gönül vermiş vatandaşlara seslenen Muharrem İnce, "Balıkesir 3'ncü sırada, Ali Babacan'ın adamı var. Sizin oylarınızla seçilecekler. Sonra pazartesi günü CHP'den istifa edecekler. 77 kişi. Sizin vicdanınız buna el veriyor mu Allah aşkına? Atatürk'ün Çankaya'sında Sadullah Ergin'e nasıl oy vereceksiniz ya? Eliniz titremeyecek mi sizin? İzmir'de, 'Kemalizm ırkçılıktır' diyen Yüksel Taşkın'a, Taraf gazetesinin yazarına, ey Atatürkçüler nasıl oy vereceksiniz ya? Ben Çankaya'da oturuyorum. Oyumu orada kullanacağım. Diyelim ki Memleket Partisi yok. CHP listesinde Sadullah Ergin var. Vallahi ben boş oy atarım. Silivri'de Muharrem İnce CHP'nin Grup Başkanvekili olarak mücadele ederken, Sadullah Ergin Adalet Bakanı'ydı. O bizim generallerimizi inim inim inletirlerken, yargıyı FETÖ'ye teslim ederken Sadullah Ergin Adalet Bakanı'ydı. Ey CHP'liler, benim güzel kardeşlerim, siz gidip onlara oy verecekseniz, benim size diyecek bir şeyim yok. Tek başıma kalsam yine vermem" diye konuştu.





"TERÖR ÖRGÜTLERİ KİMİ DESTEKLİYORSA İYİCE BAKIN"



İnce, konuşmasında, "Saadetli, DEVA'lı, Gelecekli 77 CHP'nin listelerine koydu. Davutoğlu geçen gün açıklama yapıyor, '90 yaşındaki halamı bile ikna edemedim' diyor. Yani 'CHP'ye oy vermeyin' diyor. 'Nasıl olsa garanti yerleri aldık biz' diyor. 'Seçileceğiz, ister ver, ister verme' diyor. Babacan'a soruyorlar, 'Tabanımızı CHP'ye tam ikna edemedik' diyor. 'İkinci tura kalırsa Muharrem İnce'ye oy verir misin?' diyorlar 'Vermem' diyor. Birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek mi, o da şüpheli. Tayyip Erdoğan'a verecek. Bakın sevgili dostlarım. Türkiye üzerine bir büyük oyun oynanıyor. Terör örgütlerinin oyuncağı olmayalım. Terör örgütleri kimi destekliyorsa iyice bakın." ifadelerine yer verdi.