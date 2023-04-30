Hollanda’da A Haber muhabirine çirkin saldırı!

"VÜCUDUMUN FARKLI YERLERİNDE DARP İZLERİ VAR"

14 adet sandık var. 9 numaralı sandıkta bir kavga çıktı. Ben de bu gelişmeyi yakından takip etmek istedim. Olay yerine gidince elimdeki cep telefonuyla oradaki arbedeyi görüntülemek istedim. Bu esnada yanıma 2-3 kişi gelip argo kelimeler kullanarak bana bir kafa attı. Dudağımda şişme var. Beni darbetmeye başladılar. Vücudumun farklı yerlerinde de almış olduğum darp izleri var.

Bu arada bana saldıran kişiler elimdeki telefonları almaya gayret ettiler. Birisi telefonu ayağının altına alarak tekmelemeye başladı. Her iki telefonum da büyük hasar gördü.

Peki bu olayı yapan kimler? Bu olay aslında 9 numaralı sandıkta sol parti müşahitlerinden oldukları söyleniyor. Şu an da güvenlik güçleri ile istişare edilmekte. Bu müşahitlerin akıbeti ne olacağı belli değil. Bulunmuş oldukları sandıklarda müşahitliklerine devam ediyorlar.