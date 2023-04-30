14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için yurtdışında oy verme işlemler başladı.
Hollanda’da A Haber muhabirine çirkin saldırı | Video
A HABER MUHABİRİNE SALDIRI
Hollanda Amsterdam'daki oy kullanma merkezinde görevini yapan A Haber muhabiri Fatih Özyar çirkin bir saldırıya uğrayarak darbedildi. Saldırıya uğrayan Özyar canlı yayında yaşadığı o anları anlattı. Özyar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Aslında oy verme işleminin başladığı dünden itibaren burada olup bitenleri anbean takip ediyorduk. Yine bugün burada Amsterdam'daki Kongre Merkezi'ndeyiz. Oy verme işlemleri de burada gerçekleşiyor.
"VÜCUDUMUN FARKLI YERLERİNDE DARP İZLERİ VAR"
14 adet sandık var. 9 numaralı sandıkta bir kavga çıktı. Ben de bu gelişmeyi yakından takip etmek istedim. Olay yerine gidince elimdeki cep telefonuyla oradaki arbedeyi görüntülemek istedim. Bu esnada yanıma 2-3 kişi gelip argo kelimeler kullanarak bana bir kafa attı. Dudağımda şişme var. Beni darbetmeye başladılar. Vücudumun farklı yerlerinde de almış olduğum darp izleri var.
Bu arada bana saldıran kişiler elimdeki telefonları almaya gayret ettiler. Birisi telefonu ayağının altına alarak tekmelemeye başladı. Her iki telefonum da büyük hasar gördü.
Peki bu olayı yapan kimler? Bu olay aslında 9 numaralı sandıkta sol parti müşahitlerinden oldukları söyleniyor. Şu an da güvenlik güçleri ile istişare edilmekte. Bu müşahitlerin akıbeti ne olacağı belli değil. Bulunmuş oldukları sandıklarda müşahitliklerine devam ediyorlar.