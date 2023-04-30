Hollanda’da A Haber muhabirine çirkin saldırı | Video
14 Mayıs seçimleri için dünyanın başka yerlerinde yaşayan Türkler sandık başına gidiyor. Yurtdışında oy verme işlemler başladı. Hollanda Amsterdam’daki oy kullanma merkezinde A Haber muhabiri Fatih Özyar darbedildi. Saldırıya uğrayan Özyar canlı yayında yaşadığı o anları anlattı.
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