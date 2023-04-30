Ümit Özdağ’ı yalanlayan görüntüler! "Biber gazı"

Özdağ'ın iddiasına göre "Kendisine ve ekibine biber gazı sıkıldığını" söyledi. O anlarda ise Özdağ sosyal medyasından yaptığı canlı yayındaki konuşmasında "Biraz önce bir biber gazı saldırısı oldu. Kameralardan grubumuza saldırı oldu. Kimin yaptığı araştırılıyor" deyip ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.