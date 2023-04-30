Ümit Özdağ’ı yalanlayan görüntüler! "Biber gazı" tiyatrosu tutmadı | Video
Antalya’da dün biber gazı yediğini iddia eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı yalanlayan görüntüler ortaya çıktı. Özdağ’ın “biber gazı yedik” deyip, gözlerini sildiği görüntülerde etrafında bulunan vatandaşların dahil kimsenin biber gazı ile karşı karşıya kalmadığı, gülerek onunla fotoğraf çektirdiği gözlendi.
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