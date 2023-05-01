Söz konusu vatan aşkıysa gerisi teferruat

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2023, dördüncü gününde rekor ilgi gördüç Vatandaşlar, kentin birçok noktasından festival alanına akın etti, pek çok noktada trafik durma noktasına geldi. Hürkuş, İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma, silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3 yoğun ilgi gördü. Onbinlerce vatandaş, milli gururumuz Kızılelma'ya dokunabilmek için birbiriyle yarıştı.Hava gösterilerini izlemeye gelen Mertcan, Eymen ve babaları Muhammed Emin; "Bu gururu çocuklarımda yaşasın istedim hep birlikte buraya bu görsel şöleni izlemeye uçaklara dokunmaya geldik." dedi. Festivali, sağanak yağışa rağmen ilk gün 25 bin, ikinci gün 300 bin üçüncü gün 600 bin kişi ziyaret etmişti. 4'üncü gün ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı.Festival kapsamında Fas ve BAE hava akrobasi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı'na ekibi ve SOLOTÜRK'ün yaptığı gösteriler nefes kesti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da dün festival alanını ziyaret etti ve etkinliklere katıldı.EmineErdoğan, TEKNOFEST ile ilgili sosyal medya paylaşımında, "TEKNOFEST gençliğinin dalga dalga büyüyen coşkusunun ülkemizin dört bir köşesine ulaşmasını diliyorum" dedi. Paylaşımdaki videoda Başkan Erdoğan'ın TEKNOFEST konuşmasındaki gençlere hitabında "İnşallah Türkiye Yüzyılını da sizler inşa edeceksiniz" ifadelerine yer verildi.Başkan Erdoğan'ın ilk Türk uzay yolcusu olarak ismini açıkladığı F-16 pilotu Alper Gezeravcı (44) "Zorlu test döneminden gizlilik kriterleri nedeniyle ailemin haberi olmadı. İzin verilene kadar söylemedik. Söylediğimde şaşkınlığı attıktan sonra o büyük mutluluk ve gururu yaşadılar" diye konuştu.TEKNOFEST'in ilk yılından itibaren sürekli akademik paydaşı olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin (HKÜ) ENCOREN Takımı, "G-GLOVE" adlı sanal gerçeklik eldivenleri projesiyle, TÜBİTAK "2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanı, Giyilebilir Teknoloji Tematik Alanı"'nda birinci olmayı başardı.