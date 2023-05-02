İşte 7 Şubat MİT kumpasının beyni

SABAH, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en kritik isimlerini yurtdışında adım adım izlemeye devam ediyor. Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Harun Tokak, Ercan Karakoyun, Ekrem Dumanlı, Ahmet Can, İsmail Büyükçelebi, Hayrettin Özkul, Mehmet Emin Kuşçu gibi 15 ismi bulan SABAH, 7 Şubat MİT kumpasının beyni firari Türkiye Emniyet imamı 'Bahadır' kod Çetin Özgür'ü 9 yıldır saklandığı ABD'de görüntüledi. Özgür'ün biri New Jersey'in en lüks semtlerinden olan Wallington'da olmak üzere 4 ayrı her biri yaklaşık 1 milyon dolarlık lüks villası bulunuyor.55 yaşındaki Özgür, İstanbul'dan yurtdışına firar ettikten sonra yıllar içinde birçok adreste izini kaybettirmeye çalıştı. SABAH Özel İstihbarat Birimi, Özgür'ün ABD New Jersey eyaletinde olduğu bilgisini alınca uzun süren araştırmalar sonucunda, 8 Camp Bal Pl, Little Falls, NJ 07424-1740 adresinde 2020'de 740 bin dolara aldığı lüks bir villada saklandığını belirledi. Sabahları her gün saat 09.00 sıralarında 2022 model 150 bin dolar değerindeki füme renk Mercedes lüks cipiyle 1 kilometre uzaklıktaki 4 Andrews Dr Woodland Park, NJ 07424 adresindeki Moda Foods adlı işyerine düzenli gittiğini tespit ettik.Gri kategoride bulunan ve kırmızı bültenle aranan Çetin Özgür'ün her gün gittiği bu adresteki firmaları incelediğimizde, 16 Şubat 2022 tarihinde 0450770328 sicil numarasıyla Moda Ny Corp adlı şirketin kurulduğunu öğrendik. Yine aynı adreste 16 Aralık 2022 tarihinde kurulan 7193385 dosya numarasıyla Modagene Llc adlı bir şirketin daha yer aldığını gördük. İki şirketi de yakından incelediğimizde, baklavadan çiğköfteye kadar yüzlerce farklı tipte hazır gıda toptan ürünleri satan şirketlerden olduğunu belirledik. Amerika'nın tüm eyaletlerine TIR'larla toptan satış yapan milyon dolarlık cirolara ulaşan bu dev şirkette yaklaşık 30 kişi çalışırken, çoklu ortaklıkla faaliyet yürütüldüğü görüldü.Çetin Özgür'ün 22 Ekim 2018 tarihinde 5429899 sicil numarasıyla Cag Food Corp adıyla 28A Banta Ave Garfield, New Jersey 07026 adresindeki villada daha önce hem ikamet edip hem de şirketi burada kurduğu saptandı. Villanın, Özgür tarafından boş halde tutulduğunu belirledik.FETÖ, 7 Şubat 2012'de ilk kez hükümeti hedef alarak, o dönem MİT Müsteşarı sıfatı bulunan MİT Başkanı Hakan Fidan ve 4 MİT görevlisini ifadeye çağırma hamlesinde bulundu. Hedef, Türkiye'nin çözüm sürecinde yürüttüğü politikalardan dolayı MİT'i PKK ile ilişki içerisindeymiş gibi göstermeye çalışarak hükümetin yıkılmasını sağlamaktı. MİT mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüten 'Mutlu' kod adlı örgüt üyesinin yasadışı şekilde elde ettiği Oslo görüşmelerinin 47.05 saniyelik dijital kayıtları, PKK'ya yakın medyaya servis edildi. Ardından ise fiziki olarak Diyarbakır'daki BDP binasına yerleştirildi ve sözde bir operasyonda bulunularak kumpasa dayanak oluşturuldu.7 Şubat kumpası, Türkiye Emniyet imamı Çetin Özgür ile yargı imamının Ocak 2012'de İstanbul'dan ABD'ye gidip FETÖ elebaşından kumpas talimatını alarak gerçekleştirildi. Talimat öncesi ve sonrası MİT, emniyet ve yargı imamları, biri ocak ayında Diyarbakır'da, diğeri 2-4 Şubat'ta Ankara Asya Termal Otel'de olmak üzere 2 ayrı toplantı gerçekleştirdi. Kumpasın emniyet ayağında eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan, eski İstanbul TEM Şube Müdürü Yurt Atayün ve yardımcısı firari Serdar Bayraktutan yer alıyordu. Yargı ayağında ise özel yetkili savcılar Bilal Bayraktar ile Sadrettin Sarıkaya bulunuyordu.MİT görevlileri ifadeye çağırıldı, haklarında yakalama kararı çıkartıldı. Tüm bunlar ise o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyat olacağı güne denk getirilerek kurgulandı. Tezgâh, MİT görevlilerinin ifadesinin alınmasını doğrudan Başbakan'ın iznine bağlayan kanunun çıkarılmasıyla önlendi.'ModaFoods' adlı işyerinin önünde fotoğraflarını çektiğimiz Çetin Özgür, hayli keyifli görünüyor. Hafta sonları oğluyla birlikte örgüte ait bir kitabevine özel servise bile çıkıyor. SABAH ekiplerinin elinde 15 yıl önce çekilmiş bir vesikalık dışında fotoğrafı olmayan Çetin Özgür'ü ekiplerimiz tanımakta hayli zorlandı. Ancak farklı fotoğraf programlarıyla onun olduğunu kesinleştirdik. 55 yaşındaki istihbarat uzmanı Çetin Özgür'ün tanınmamak için muhtemelen yüz kısmına yönelik bir estetik operasyonu geçirdiğini değerlendiriyoruz.MİT kumpası organizasyonunda emniyetin mahrem ayağında yer alan imamlar ise şu şekilde: Osman Hilmi Özdil, Çetin Özgür, Cengiz Özkan, Ali Rıza Tekinkaya, Murat Tokay, Ahmet Kılınçarslan, Kamil Bayram, Sebahattin Kaplan, Bekir Kalağası, Musa Metin, Ramazan Yılmaz, Bilal İrice, Muhammed Bekar, Hüseyin Civan.ÇetinÖzgür'ün bir diğer villası ise 231 Wallington Ave, Wallington, NJ 07057-1338 adresindeydi. 22 Mart 2022 tarihinde 775 bin dolara satın alınan villanın şu anki değeri yaklaşık 1 milyon dolar. New Jersey'in en iyi muhitlerinden olan Wallington'daki bu villa dışarıdan tek görünse de aslında bağımsız iki ayrı lüks müstakil villadan oluşuyor. Yerinde incelediğimiz iki villa dairesi yabancılara kiraya verilmiş ve her ikisinden toplamda 6 bin dolar civarında gelir elde ediliyor.