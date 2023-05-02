Kandil yine Kılıçdaroğlu’na oy istedi

AK Parti iktidarında hem yurtiçinde hem de sınır ötesinde nefes alamaz hale gelen terör örgütü PKK, 14 Mayıs seçimleri öncesi açıklama üstüne açıklama yapıyor.Yok olmanın eşiğine gelen terör örgütü, umudunu Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağladı.7'li koalisyona ve adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir teröristbaşından daha açık açık destek talebi geldi. Terör elebaşlarından Cemil Bayık, Erdoğan iktidarında kendilerinin bitme noktasına geldiğini itiraf etti. Bu seçimlerin önemine vurgu yapan Bayık bu nedenle Erdoğan hükümetinin 20 yıldır kendilerini vurmasının intikamını Kılıçdaroğlu iktidara gelirse alabileceklerini söyledi.Terörist Cemil Bayık, örgütün yayın organı ANF'ye konuştu. Artık beli kırılan terör örgütü yöneticisi Cemil Bayık, Mehmetçik'ten intikam alabilmek için açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin çağrısı yaptı.Terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık şunları söyledi:"AKP-MHP iktidarının saldırılarına karşı herkese çağrım bu saldırılara sandıkta misliyle karşılık vermeleridir. Bu zihniyet sandıkta bitirilmeli. Halkların başına bela olan bu zihniyet görülmeli."