Cudi Gabar’da günlük 100 bin varil petrol müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Konya'da Kalyon Enerji tarafından kurulan Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES), Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Kılıçarslan Meydanı'nda 140 bin katılımcı bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarabilmek için canla başla çalıştıklarını dile getirdi. Erdoğan, şöyle konuştu:Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile şu an itibarıyla tüm ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılıyoruz. İnşallah iktidarımızın devamıyla ikinci nükleer güç santralini de inşa edeceğiz. Büyük ihtimalle bunu da Sinop'ta inşa etme durumumuz var. Türkiye artık enerjide muhtaç olan değil, enerji ihraç eden ülke olacak.'Her seçim öncesi gaz buluyorlar' yalanını nasıl Karadeniz gazıyla boşa çıkardıysak enerji hamlelerimize kara çalanları da yeni müjdelerle hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. Daha önce 'Petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden petrol üretmeye başladık.Ülkemizin 5-6 yıl önce yaklaşık 40 bin varil olan günlük üretimi iki kat artışla günlük 80 bin varile ulaştı. Şimdi sizlerle yeni bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Cudi-Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Bu ne demek biliyor musunuz ey teröristler? İşte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip.Yerin 2 bin 600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Yeni sahamız şehit Aybüke Yalçın-1 kuyumuzun olduğu alan inşallah ülkemizin tamamında üretilenden daha fazla petrolü tek başına sağlayacak.Böylece şimdilik günlük 180 bin varil petrol üretimi ile ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atmış oluyoruz. Artık rezervlerimizin toplam değerini bile konuşmuyoruz. Yoksa Gabar'daki yeni keşfimizin değeri milyarlarca doları buluyor. Karadeniz gazımızın değeri yüzlerce milyar dolarla ifade ediliyor.Bugünkü asıl büyük yatırım, Karapınar'da 20 bin dönümlük alanda bir milyar dolarlık yatırımla kurulan güneş enerjisi santrali. Kalyon Enerji tarafından kurulan 1350 megavat gücündeki bu güneş enerjisi santrali, 2 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak üretim yapacak. Bu tesis, dünyanın sayılı, Avrupa'nın ve ülkemizin bu alanda en büyük enerji santrali unvanına sahip.Birileri 'Güneşten niçin enerji üretilmiyor' diyerek bu konuda da cehalet sergiliyor. Yalan rüzgârlarıyla elektrik üretebileceklerini sananların yüzleri, Karapınar'a gelip bu tesisi gördüklerinde umarım biraz kızarır. Kalyon'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu arada Erdoğan, Karapınar GES'le kurulan canlı bağlantı sırasında da "Buğday tarlası değil, bunların hepsi panel" ifadesini kullandı.Başkan Erdoğan, Kalyon Enerji tarafından Konya'nın Karapınar ilçesinde kurulan Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralinin açılışını gerçekleştirdi. Kalyon Enerji, 1350 megavat gücündeki Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) kurulum çalışmalarına Ocak 2020'de başladı. Dünyanın sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santrallerinden biri olan Kalyon Karapınar GES, 20 milyon metrekare araziye kuruldu. Santral, tam kapasite devreye alındıktan sonra Türkiye'nin kurulu güneş enerjisi payını tek başına yüzde 20 artıracak.Dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli fabrikası Kalyon Fotovoltaik'de (PV) üretilen panellerle kurulumu tamamlanan santralde, toplam 3 milyon 256 bin 38 güneş paneli kullanıldı. Acıgöl Havzası'nın bilinçsiz tarım, iklim değişikliği ve yanlış sulama gibi nedenlerle çölleşmesi sonrasında arazinin yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak değerlendirilmesiyle, bölgede elektrik üretimi yanında istihdam olanakları da oluşturuldu. Santral 1 milyar dolarlık yatırımla tamamlandı. Kalyon PV tarafından üretilen yüzde 80 yerlilik oranına sahip paneller toplamda 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki santralde yer alıyor. Yıllık 3 milyar kilovatsaat elektrik üretiminin gerçekleştirileceği santralin söz konusu elektrik üretimi, Türkiye'nin elektrik tüketiminin yüzde 1'ine karşılık geliyor. 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacı bu santralden karşılanacak. Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılışı gerçekleştirdik. 3 milyon ton karbon ayak izinin silinmesine katkı sunduk" ifadesini kullandı.