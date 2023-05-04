CHP’li Onur Öymen siyasetin nasıl dizayn edildiğini raporla anlattı: Kılıçdaroğlu, Baykal’ın yerine geçip partiyi değiştirir yazıyordu

"KILIÇDAROĞLU TEPKİ VERMEDEN DİNLEDİ"

Öymen sözlerini şöyle sürdürmüştü:

İsmen var. Yerine o gelir. Partinin politikalarını değiştirir. Avrupalı bazı partiler de ona destek olur diyor. Kılıçdaroğlu'na da bunu anlattım. Sizin için böyle böyle diyorlar diye. Onlar için de sürpriz değil. Kılıçdaroğlu bir şey demedi, dinledi. Sonra çok aralamadı Baykal'ın olayı oldu.