Gabar müjdesinin hikâyesi bu kitapta gizli

Gabar'daki petrol keşfi ile ülkemizin enerji üssü olma yolunda kritik bir eşik daha aşılırken, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın görevde olduğu dönemde Türkiye'nin enerjide bağımsızlığını kazanması yolunda atılan adımların önemi de bir kez daha ortaya çıktı. Enerji alanında dışa bağımlılığını azaltmak için büyük reformlara imza atan Berat Albayrak, 'Burası Çok Önemli' adlı kitabında, Gabar'da yapılan petrol keşiflerinin öncesinde yapılan çalışmalara ilişkin çarpıcı bilgiler veriyor.Albayrak, sınırın sıfır noktasında derin sondajlara başladıklarını belirterek, "Hakkâri Çukurca'da Irak sınırına 3 kilometre mesafede yani sınırın sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık. Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim. Yıllardır bu bölgedeki yeraltı kaynaklarıyla ilgili hep konuşulur, efsaneler, hikâyeler üretilirken, biz sahaya indik ve ülkemiz tarihinde bu bölgedeki ilk derin sondajı başlatmış olduk. O gün atılan tohumlar Türkiye Petrolleri A.O.'yu bugün günde 60 bin varil petrol üreten bir şirket haline getirdi. İnanıyorum ki karada da güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz" diyor.Kitabın "Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak" başlıklı bölümünde ise Türkiye'nin denizlerde ve karalardaki enerji keşiflerinin hikâyesi detaylıca ele alınıyor. Kara rezervlerinin aranmasıyla ilgili, "Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık. Önce Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik. Dikkatinizi çekerim, bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı" ifadesi yer alıyor.