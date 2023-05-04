Kılıçdaroğlu İngiliz medyası üzerinden Batı’ya ’Size boyun eğeceğim’ mesajı verdi

BATI'NIN YAKIŞIKSIZ TALEPLERİNE BAŞTAN "EVET" ÇEKTİ!

İngiltere, AB ülkeleri ve ABD'nin "Suriye'den çekilin, S-400'lerden vazgeçin ama biz de size savunma sistemi vermeyelim, mültecilere siz bakın, bize de göndermeyin" gibi tek taraflı ve güvenliğimizi tehdit eden çıkışlarına Başkan Erdoğan'ın geliştirdiği diplomatik ilişkiler ile kritik bir denge getirilmiş ve Rusya ile kurulan bu diyalog hem ekonomik hem askeri hem de siyasi bir hamle olarak Batı'nın şımarık tutumuna karşı önemli bir netice almıştı.