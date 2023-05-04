Şehit öğretmen Aybüke’nin babası, SABAH’a konuştu: Gurur duyduk

ŞehitAybüke Şenay Yalçın'ın isminin Gabar'da bulunan petrol kuyusuna verilmesiyle ilgili SABAH'a konuşan baba Sadık Yalçın "Bu bizi mutlu etti ve gururlandırdı" dedi. Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, ilk görev yeri olan Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olmuştu.Şehit öğretmeni adının Gabar'da bulunan petrol sahasına verilmesi ailesini sevindirdi. Şehit öğretmenin Karabük'te yaşayan babası Sadık Yalçın, "Bu bizi mutlu etti ve gururlandırdı. 'Buralar bizim' diyenlere de hainlere de en iyi cevap.Bu ülke sahipsiz değil. Türkiye Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı ile bir bütündür, kimse bizi bölemeyecek. Şanlı Türk bayrağımız sonsuza dek dalgalanacak. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Kızımın adı artık Gabar Dağı'nda yaşayacak. Bu bizler için büyük bir onurdur" diye konuştu.