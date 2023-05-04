Tetikçi Batı medyası yine iş başında! Türkiye düşmanlarından Erdoğan nefreti

Türkiye, son yılların en krtik seçimi olarak nitelendirilen 14 Mayıs seçimlerine doğru ilerlerken Batı medyasında seçim öncesi peş peşe haberler yayınlanmaya başladı. Seçim sonuçları, Türkiye'nin Avrupa ile olan ilişkilerini de etkileyebileceği için önemli bir konu olarak görülüyor. Bazı Batı medya kuruluşları, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'de yürüttüğü siyasi ve ekonomik politikalardan duyduğu rahatsızlığı manşetlerine taşımaktan geri durmuyor.
"SEÇİM ARİFESİNDE DÜNYA NEFESİNİ TUTUYOR"
Daha önce de seçim arefesinde Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan İngiliz The Economoist gibi Fransız 'Le Point' ve 'Le'xpress' dergileri de Erdoğan nefretlerini kapaklarına yansıttı. Fransız Le Point dergisi Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını kapağını taşırken, Putin benzetmesinde bulundu. Derginin kapağında Başkan Erdoğan'dan 'İslamcı' olarak bahsedilirken "Putin gibi, İslamcı cumhurbaşkanı da imparatorluk hayalinin peşinden gidiyor. Seçim arifesinde dünya nefesini tutuyor." denildi.
ERDOĞAN NEFRETİNİ KAPAĞA TAŞIDILAR
Fransız Lexpress ise "Erdoğan ve kaos riski" başlıklı kapağında Türkiye'de yapılacak 14 Mayıs seçimlerine odaklandı. "Avrupa ile ilişkiler, Mülteciler ve Orta Doğu" konularını işlendiği kapakta "Türkiye: Tüm tehlikelerin seçimi" başlığı dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan dergi, Başkan Erdoğan'ın Putin ile yaptığı anlaşmaları ve ikili ilişkileri de hedef aldı.
KILIÇDAROĞLU'NUN BATI'YA GÖZ KIRPAN AÇIKLAMASINI PAYLAŞTILAR
Londra merkezli The Independent gazetesi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HDP destekli 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun BBC'ye verdiği röpartajdan bir alıntı yaptı. Paylaşımda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kremlin'le değil Batı'yla ilişkileri öncelik haline getireceğiz" açıklamasına yer verildi.
THE ECONOMİST OPERASYON PEŞİNDE
İngiliz The Economist dergisi meşhur kapağına Türkiye seçimlerini taşıdı. 2023'ün en önemli seçimi' başlığı taşıyan kapağında '2023'ün en önemli seçimleri, Erdoğan gitmeli, demokrasiyi kurtarın' gibi gazetecilik tarafsızlığından uzak cümlelere başvurdu. 2023'ün en önemli seçimi ifadelerinin kullanıldığı kapakta 'Oy verin, demokrasiyi kurtarın, Erdoğan gitmeli' mesajı dikkat çekti.
Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren dergi, "Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.