Tetikçi Batı medyası yine iş başında! Türkiye düşmanlarından Erdoğan nefreti

Türkiye, son yılların en krtik seçimi olarak nitelendirilen 14 Mayıs seçimlerine doğru ilerlerken Batı medyasında seçim öncesi peş peşe haberler yayınlanmaya başladı. Seçim sonuçları, Türkiye'nin Avrupa ile olan ilişkilerini de etkileyebileceği için önemli bir konu olarak görülüyor. Bazı Batı medya kuruluşları, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'de yürüttüğü siyasi ve ekonomik politikalardan duyduğu rahatsızlığı manşetlerine taşımaktan geri durmuyor.