The Economist’in skandal kapağına peş peşe tepki: 14 Mayıs’ta cevabını alacaklar

Batı medyası Türkyie'deki her seçimde olduğu gibi 14 Mayıs seçimleri öncesinde de bilindik operasyonlara devam ediyor. Seçimlerdeki temennisini açık açık yazan The Economist dergisi yeni bir skandal ile okuyucularının karşısına çıktı. Sözde tarafsız Batı basınının kirli yüzünü bir kez daha gösteren The Economist, Mayıs ayı kapağında '2023'ün en önemli seçimleri' başlığı ile okurlarının karşısına çıkarken 'Erdoğan gitmeli' ifadelerini kullandı.