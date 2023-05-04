The Economist’in skandal kapağına peş peşe tepki: 14 Mayıs’ta cevabını alacaklar

Batı medyası Türkyie'deki her seçimde olduğu gibi 14 Mayıs seçimleri öncesinde de bilindik operasyonlara devam ediyor. Seçimlerdeki temennisini açık açık yazan The Economist dergisi yeni bir skandal ile okuyucularının karşısına çıktı. Sözde tarafsız Batı basınının kirli yüzünü bir kez daha gösteren The Economist, Mayıs ayı kapağında '2023'ün en önemli seçimleri' başlığı ile okurlarının karşısına çıkarken 'Erdoğan gitmeli' ifadelerini kullandı.
THE CONOMİST OPERASYON PEŞİNDE
İngiliz The Economist dergisi meşhur kapağına Türkiye seçimlerini taşıdı. 2023'ün en önemli seçimi' başlığı taşıyan kapağında '2023'ün en önemli seçimleri, Erdoğan gitmeli, demokrasiyi kurtarın' gibi gazetecilik tarafsızlığından uzak cümlelere başvurdu.
2023'ün en önemli seçimi ifadelerinin kullanıldığı kapakta 'Oy verin, demokrasiyi kurtarın, Erdoğan gitmeli' mesajı dikkat çekiyor.
Kemal Kılıçdaroğlu için sevimli bir şekilde alçakgönüllü ifadelerini kullanan dergi, "Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz." dedi.
SKANDAL KAPAĞA PEŞ PEŞE TEPKİLER!
İşte söz konusu bu manipülatif ve algı operasyonu odaklı kapağa tepkiler peş peşe geldi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 14 Mayıs'ta bu tip girişimlerin hakettikleri cevabı alacaklarının altını çizdi. Çelik şunları söyledi: Cumhhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, siyasi hayatı boyunca sadece milletimize güvenerek yol yürüdü. Bu irade sayesinde, nice sözde yorum ve analiz çöp oldu. Operasyon odakları yine hakettikleri cevapları alacaklar.
ÖMER ÇELİK: DERS ALMIŞ OLMALARI LAZIMDI
Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye'deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş. Cumhurbaşkanımıza karşı yorumlar döşenmişler. Halbuki ders almış olmaları lazımdı. Şimdiye kadar hiçbir konuda etkileri olmadığı defalarca görüldü. Yine aynı akıbetle karşılaşacaklar.
The Economist'in skandal kapağına peş peşe tepkiler: 14 Mayıs'ta cevabını alacaklar | Video
ÇAVUŞOĞLU: HALKIMIZ CEVABI 14 MAYIS'TA VERECEK
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu ve "Bu "The Economist"in ilk vukuatı değil. İstedikleri kadar hariçten gazel okumaya devam etsinler. Türk milletinin demokratik iradesini kimse gasbedemez. Halkımız gereken cevabı 14 Mayıs günü verecektir." ifadelerini kullandı.
BAKAN BOZDAĞ: ERDOĞAN2IN GİTMESİNE THE ECONOMİST Mİ KARAR VERECEK?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da skandal kapağa bir tepki geldi. Bakan Bozdağ şunları söyledi: Başka ülkelerde gazeteler, dergiler, siyasetçiler, devlet başkanları ve pek çok kişi ve kesim sanki kendi ülkesinde seçim yapılıyormuş gibi Türkiye'nin seçimlerini takip ediyorlar. Kimi çıkıp, 'Erdoğan kaybederse Washington'dan Berlin'e kadar şampanya patlatmaktan bahsediyor. Kimi de çıkmış, bugün The Economist, '2023'ün en önemli seçimi' manşetinde diyor ki 'Erdoğan gitmeli.', The Economist manşetine taşımış. Ben soruyorum, Erdoğan'ın gitmesine The Economist mi karar verecek? Sana ne? Erdoğan'ın gidip gitmeyeceği seni neden geriyor? 'Erdoğan gitmeli, Erdoğan gibi milletine sevdalı, devletine sevdalı demokrat insanların akıbeti bak nasıl oluyor' diye başkalarına göstereceklermiş.
"DÜNYADA CUMHURBAŞKANIMIZ GİBİ DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKAN VAR MI?"
Onlar, kendilerince Cumhurbaşkanı'mıza iftira ediyorlar. Ben buradan söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanı'mız hayatı boyunca demokratik yolda mücadele etmiş, Gezi olaylarında, arkasından 17-25 Aralık'ta, arkasından 15 Temmuz darbe teşebbüsünde milletin iradesine, demokrasiye ölümüne sahip çıkmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Darbe teşebbüsü sırasında ailesi ve kendi, torunları, bütün yakınlarının hayatını hiçe sayarak meydana geldi, halkın arasına indi, demokratik mücadeleyi halkıyla ölümüne verdi."
"Dünyada Cumhurbaşkanı'mız gibi demokrasiye, milletin iradesine, ölümüne sahip çıkan ikinci bir lider var mı?" sorusunu yönelten Bozdağ, Türk milletinin, demokrasiye sahip çıkmak için tanklara karşı durduğunu, kurşunlara göğsünü siper ettiğini söyledi.