The Economist’in skandal kapağına peş peşe tepki: 14 Mayıs’ta cevabını alacaklar

BAKAN BOZDAĞ: ERDOĞAN2IN GİTMESİNE THE ECONOMİST Mİ KARAR VERECEK?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da skandal kapağa bir tepki geldi. Bakan Bozdağ şunları söyledi: Başka ülkelerde gazeteler, dergiler, siyasetçiler, devlet başkanları ve pek çok kişi ve kesim sanki kendi ülkesinde seçim yapılıyormuş gibi Türkiye'nin seçimlerini takip ediyorlar. Kimi çıkıp, 'Erdoğan kaybederse Washington'dan Berlin'e kadar şampanya patlatmaktan bahsediyor. Kimi de çıkmış, bugün The Economist, '2023'ün en önemli seçimi' manşetinde diyor ki 'Erdoğan gitmeli.', The Economist manşetine taşımış. Ben soruyorum, Erdoğan'ın gitmesine The Economist mi karar verecek? Sana ne? Erdoğan'ın gidip gitmeyeceği seni neden geriyor? 'Erdoğan gitmeli, Erdoğan gibi milletine sevdalı, devletine sevdalı demokrat insanların akıbeti bak nasıl oluyor' diye başkalarına göstereceklermiş.