Video Haber The Economist'in skandal kapağına peş peşe tepkiler: 14 Mayıs'ta cevabını alacaklar | Video
The Economist'in skandal kapağına peş peşe tepkiler: 14 Mayıs'ta cevabını alacaklar | Video

The Economist'in skandal kapağına peş peşe tepkiler: 14 Mayıs'ta cevabını alacaklar | Video

04.05.2023 | 20:35

Batı medyası Türkiye'de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili operasyonel manşetler atmaya devam ediyor. Londra merkezli The Economist dergisinin Mayıs ayı kapağında açık açık Erdoğan'ı hedef alarak skandal ifadeler kullandı. Bu skandal kapağa tepkiler ise peş peşe geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye’deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş. Ders almış olmaları lazım. Yine aynı akıbetle karşılaşacaklar" sözleriyle The Economist'e tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Ömer Çelik ise "Türk milletinin demokratik iradesini kimse gasbedemez. Halkımız gereken cevabı 14 Mayıs günü verecektir." dedi. Söz konusu kapağa Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da tepki geldi.

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