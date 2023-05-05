İşçiye maaş yok, yandaşa iş var

BilecikBelediyesi'nde yaklaşık 9 ay önce, CHP'li isimlerin eş ve akrabalarını belediyede işe aldığı, diğer yandan da belediyenin yemek tedarik işlerini, eşinin sahip olduğu Subaşı Yemek Sanayi'ye verdiği ortaya çıkan CHP'li Başkan Melek Mızrak Subaşı, bir skandala daha imza attı. Belediye işçilerinin maaşlarını ödemeyen Başkan Subaşı, eşi Berat Subaşı'nın İstanbul'da yaşayan yakın bir akrabası olan Orçun Y.'yi Bilecik Belediyesi'nin basın biriminde işe başlattı. SABAH, Melek Mızrak Subaşı'nın daha önce de CHP'li isimlere, akrabalarına ve yakın arkadaşlarına yaptığı kıyakları gözler önüne sermişti. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün öz yeğenini, CHP Meclis üyesi Soner Olgun'un kardeşini,CHP Meclis üyesi Bülent Kaya'nın eşini ve CHP Bilecik İl Genel Meclis üyesi Zafer Kurnaz'ın eşini belediyede işe alan Melek Mızrak Subaşı'nın diğer yandan CHP'li Vekil Yaşar Tüzün'ün reklam şirketi işleten bir diğer yeğenine de 5 milyon TL'lik reklam ve tanıtım işi verdiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca SABAH, CHP'li Başkan Subaşı'nın eşine ait olan Subaşı Yemek Sanayii şirketine de, Bilecik'in kurtuluş gününde dağıtılan 5 bin kişilik yemek işini verdiğini gözler önüne sermişti.