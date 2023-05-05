İyi Parti reklamında görüntüleri kullanılan şehit ailesi isyan etti: Biz bu filmde yokuz

İYİ Parti'nin hazırladığı ve bazı televizyon kanalları, internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan reklam videosunda 15 Temmuz 2020'de terör örgütü PKK tarafından Siirt Pervari'de şehit edilen özel harekât polisi Muhammed Demir'e ait cenaze görüntüleri yer aldı. 25 Nisan'da yayınlanan reklam filmiyle ilgili şehit ailesi, mahkemeye başvurup videonun kaldırılmasını istedi. Sivas Sulh Ceza Mahkemesi, reklam filmine erişimin engellenmesi talebini kabul etti. Ancak İyi Parti söz konusu reklam filmini yayından kaldırmadı. Bunun üzerine aile, Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nde konuyla ilgili açıklama yaptı.Şehidin annesi Dilber Demir, "Terör örgütü PKK ve HDP ile birlikte hareket eden bir partinin reklam filminde benim çocuğumun görüntüsünün oynamasını istemiyorum. Benim torunum, babasından kalan yastığa yatarak 'Bunu bana babam bırakmış, ben bunda yatıyorum' diyor. Ben artık bizim gibi anne babaların, çocukların canlarının yanmasını istemiyorum. Bizi siyasi olaylarına alet etmesinler" dedi.Şehidin babası İbrahim Demir ise, "İyi Parti'nin reklam filminden bir an önce o görüntülerin kalkmasını istiyoruz. Üst makamlardan rica ediyoruz, bu kepazeliği bir an önce kaldırsınlar. Teröristlerle işbirliği yapan parti nasıl olur da benim çocuğumu reklamında kullanır? Teröristbaşlarından emir alan bir parti nasıl zafer işareti yapabilir, benim çocuğumun şehit cenazesinin görüntüsünü kullanabilir? Bu şehitler boşuna mı bu vatan için şehit düştü vicdansız adamlar, hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Siz nasıl partisiniz, biz sizleri gerçekten insan zannediyorduk ama sizler insan değilmişsiniz" tepkisinde bulundu.