SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan, Kemal Kılıçdaroğlu’na 17/25 Aralık tepkisi: Madem yalan olduğunu biliyordun neden ortak oldun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki mitinginde, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Erdoğan, yıllarca kendisini 17/25 Aralık kumpası üzerinden hedef alan Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde, 17/25 Aralık için 'montaj' demesine değindi. Erdoğan, "Bay bay Kemal önceki gün 10 yıl sonra 17/25 Aralık girişimindeki 'Her şey montaj' diyor. Madem biliyordun bunları niye millete dinlettin? Niçin aylarca Meclis'te o yalanlar üzerinde tepindin? 15 Temmuz destanına 'Kontrollü darbe' demeni kimler istedi? Bay bay Kemal bu millete bir iyilik yapmak istiyorsa üzerindeki şüphe bulutlarını kaldırmalıdır." dedi. Kılıçdaroğlu, kendisinin bir kasedinin ortaya çıkabileceğini, bunun montaj olduğunu iddia etmişti.