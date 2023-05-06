Video Haber Kayseri'de coşkulu miting! Başkan Erdoğan'dan küçük esnafa prim günü müjdesi: 1 milyon kişi yararlanacak | Video
Kayseri'de coşkulu miting! Başkan Erdoğan'dan küçük esnafa prim günü müjdesi: 1 milyon kişi yararlanacak | Video

Kayseri'de coşkulu miting! Başkan Erdoğan'dan küçük esnafa prim günü müjdesi: 1 milyon kişi yararlanacak | Video

06.05.2023 | 16:12

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan, ''Az önce resmi rakamı bana getirin dedim. Şu anda bu meydan bir rekor kırdı. 135 bin kişi bu alanda. Bay bay Kemal bak Kayseri ne diyor? 14 Mayıs'ta da bunlara bu cevabı verecek miyiz? Allah sizlerden razı olsun'' ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, "Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz" diyerek yaklaşık 1 milyon küçük esnafa müjdeyi verdi.

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