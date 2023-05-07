6’lı masaya açık tehdit

Kılıçdaroğlu'na desteğini resmen açıklayan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den, 6'lı koalisyona uyarı geldi. Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin geçtiğimiz günkü Mardin mitinginde söz alan Ahmet Türk, 6'lı koalisyonun verdiği sözleri tutmasını istedi. HDP'li Ahmet Türk, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaptığı konuşmada "Kılıçdaroğlu'na partimiz destek vereceğini açıkladı. Ama herkes şunu bilsin ki, yarın iktidara geldiklerinde bize yanlış yaparlarsa onun hesabını da soracağız" dedi.Türk, ayrıca Kılıçdaroğlu'ndan başka bir adaya oy vermenin "günah ve haram" olduğunu söyledi.