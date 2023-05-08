Haberler Gündem Haberleri İzmir'de AK Parti seçim otobüsüne saldırı: 3 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 9.5.2023 00:14 Son Güncelleme: 9.5.2023 00:20

İzmir'de AK Parti seçim otobüsüne saldırı: 3 kişi yaralandı!

AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından "Bugün saat: 21:00 sularında Buca’da mahalle mitinginden dönerken PKK sloganı ve işaretleri ile seçim otobüsümüzün camını kırdılar. Lanet saldırıda çalışma ekibimden Üç arkadaşımı yaraladılar, bu vahşeti kınıyoruz" açıklamasında bulundu. Savcı Sayan A Haber canlı yayınında da, daha önce saldırılar olduğunu kaydederek, 5 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

İzmir’de AK Parti seçim otobüsüne saldırı: 3 kişi yaralandı!

İzmir'de AK Parti seçim otobüsüne saldırı gerçekleştirildi. PKK sloganı atanlar 3 kişiyi yaraladı. AK Parti İzmir 1. Bölge adayı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından "Üç arkadaşımı yaraladılar, bu vahşeti kınıyoruz ama biz onlara benzemeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

İzmir'de AK Parti seçim otobüsüne saldırı: 3 kişi yaralandı! | Video

"VAHŞETİ KINIYORUZ AMA BİZ ONLARA BENZEMEYECEĞİZ"

Savcı Sayan, "Daha önce farklı yerlerde yine aynı grup tarafından gerçekleşen 2 saldırının ardından; Bugün saat: 21:00 sularında Buca'da mahalle mitinginden dönerken PKK sloganı ve işaretleri ile seçim otobüsümüzün camını kırdılar. Lanet saldırıda çalışma ekibimden Üç arkadaşımı yaraladılar, bu vahşeti kınıyoruz ama biz onlara benzemeyeceğiz, ülkemizin selameti için biz onlara onların diliyle cevap vermeyeceğiz. Duruşumuzu bozmayacağız. Halkımız gereken cevabı sandıkta verecektir." dedi.

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İzmir'de AK Parti seçim otobüsüne saldırı: 3 kişi yaralandı!
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