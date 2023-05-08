İzmir'de AK Parti seçim otobüsüne saldırı gerçekleştirildi. PKK sloganı atanlar 3 kişiyi yaraladı. AK Parti İzmir 1. Bölge adayı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından "Üç arkadaşımı yaraladılar, bu vahşeti kınıyoruz ama biz onlara benzemeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

İzmir'de AK Parti seçim otobüsüne saldırı: 3 kişi yaralandı! | Video

"VAHŞETİ KINIYORUZ AMA BİZ ONLARA BENZEMEYECEĞİZ"

Savcı Sayan, "Daha önce farklı yerlerde yine aynı grup tarafından gerçekleşen 2 saldırının ardından; Bugün saat: 21:00 sularında Buca'da mahalle mitinginden dönerken PKK sloganı ve işaretleri ile seçim otobüsümüzün camını kırdılar. Lanet saldırıda çalışma ekibimden Üç arkadaşımı yaraladılar, bu vahşeti kınıyoruz ama biz onlara benzemeyeceğiz, ülkemizin selameti için biz onlara onların diliyle cevap vermeyeceğiz. Duruşumuzu bozmayacağız. Halkımız gereken cevabı sandıkta verecektir." dedi.